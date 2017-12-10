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KTÖS’ün okul ziyaretleri devam ediyor

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KTÖS’ün okul ziyaretleri devam ediyor
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Yürütme Kurulu ve Yönetim Kurulu “eğitimdeki sorunları yerinde gözlemleyebilmek, sendikanın politikalarını ve projelerini anlatabilmek” amacıyla okul ziyaretlerine devam ediyor.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, öğretmenler ile karşılıklı diyalog çerçevesinde görüş ve önerilerin paylaşıldığı okul ziyaretlerinde, öğrenci nüfus yoğunluğu, eğitim sistemi, okul sorunları, okullarda özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin yoksunluğunun yarattığı sıkıntılar ve çözüm önerileri, ekonomik ve sosyal hakların gelişimi, Kıbrıs Sorunu ve eğitim projeleri hakkında bilgi paylaşımda bulunuluyor.

KTÖS bu çerçevede, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Güvercinlik RRD İlkokulu, Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Alasya İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Yeni Erenköy İlkokulu, Yeşilköy MZ  İlkokulu, Kumyalı ilkokulu, Ziyamet İlkokulu, Çayırova İlkokulu, Hamitköy İlkokulu, Ulukışla İlkokulu, Gönendere Salih Terzi İlkokulu ve Mağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek sorunları yerinde gözlemledi.

Açıklamada okul ziyaretlerinin devam edeceği kaydedildi.

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