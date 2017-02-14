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KTP: “Rum Meclisi’nin kararı tahammülsüzlüklerinin net göstergesi”

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KTP: “Rum Meclisi’nin kararı tahammülsüzlüklerinin net göstergesi”
Rum Meclisi’nin Enosis’le ilgili kararının Rumların Kıbrıs’ta Türk varlığına tahammülsüzlüklerinin net göstergesi olduğunu belirterek, kararı şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini bildirdi.

KTP Basın Sözcüsü Hüseyin Alasya yaptığı yazılı açıklamada, fikri ve zikri açıkça ortada olan Rum tarafıyla Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı çözüm müzakereleri sürdürülerek umutlar dağıtıldığını, olmayacak duaya “amin” denilmeye çalışıldığını savundu.

“Varlığımıza bile tahammülü olmayan, bu zihniyet sahipleriyle mi siyasi eşitliğe dayalı federal bir yapı oluşturacağız?” diye soran Alasya, Kıbrıs Türk halkının Enosis’e karşı 1963-1974 arası çok ağır bedeller ödeyerek, Rum-Yunan hayalini garantör Türkiye sayesinde 20 Temmuz 1974’de tarihe gömdüğünü ifade etti.

Alasya, Rum-Yunan  zihniyetinin hiç değişmediğini, bunun  için Türkiye’nin garantörlüğüne karşı olduklarını kaydetti.

 Alasya, Cumhurbaşkanı Mustafa  Akıncı’nın  karara tepkisine karşılık, Rum lider Anastasiadis’in “Türkler de 20 Temmuz kutlamalarını iptal etsin” çağrısının, tam bir siyasi yüzsüzlük olduğunu vurguladı.

Alasya, “Anastasiadis şunu bilmelidir ki; Enosis’i tarihe gömen 20 Temmuz 1974 ilanihaye Kıbrıs Türklerince kutlanacaktır. Kıbrıs Türk halkı var oldukça, Türkiye Kıbrıs’ta garantör olarak kalacaktır. Rumlar Enosis zihniyetinden vazgeçmedikçe Kıbrıs’ta çözüm de olmayacak başları beladan kurtulamayacaktır” dedi.

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