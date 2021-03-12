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KTPK: “Çocuklarımız İçin Okulları Açalım”

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Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu (KTPK), açılımların başladığı bu dönemde, ülkenin geleceği çocukların bir an önce okullarına dönmeleri için yüz yüze eğitimi masaya yatırarak, iyi bir risk yönetimi yapılabileceğini kaydetti.
KTPK: “Çocuklarımız İçin Okulları Açalım”

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu (KTPK), açılımların başladığı bu dönemde, ülkenin geleceği çocukların bir an önce okullarına dönmeleri için yüz yüze eğitimi masaya yatırarak, iyi bir risk yönetimi yapılabileceğini kaydetti.

“Çocuklarımız için okulları açalım” diyen kurum, aileler, öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın birlikte bu konuyu yeniden düşünmesi ve çocukların gelişimi için en iyisini birlikte bulması gerektiğine vurgu yaptı.

KTPK yazılı açıklamasında, Covid-19 pandemi sürecinde toplumun zor günlerden geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Yaşamımızın her alanında etkisini gösteren bu salgın geleceğimiz olan çocuklarımızı da derinden etkilemiştir. Okulların kapanması ile sadece akademik başarı yönünden değil ayni zamanda psikososyal gelişim olarak da son derece olumsuz yönde etkilenmektedirler.

Vaka sayılarının düştüğü dönemde azaltılmış sınıflarla kısa süre de olsa yüz yüze eğitim denenmiş ancak tekrardan artan vaka sayıları nedeniyle yeniden çevirim içi eğitime dönülmüştür. Netice olarak bir yıldan beri çocuklar yüz yüze eğitimden uzak kalmıştır ve bu durumun daha ne kadar süreceği de belli değildir. Öğretmenle bire bir iletişim kuramayan, dikkati dağılan sosyalleşemeyen gelişimleri zarar gören çocuklarımızın hayatında bir yıl çok önemli bir süredir. Pandemi nedeniyle zaten toplumsal kaygı düzeyinin yüksek olduğu bu süreçte çocukların da kaygı bozuklukları had safaya ulaşmıştır. Özellikle anne baba çalışırken evde tek başına kalan çocuklarda bu durum daha da yoğun yaşanmaktadır. Kapanmanın getirdiği hareketsizlik sonucunda obezite de artmıştır.

Ülkede  Covid-19 açısından yüksek riskli öğretmenler ve öğrencilerin zaten uzaktan eğitim yaptığı   göz önüne alındığında, öncelikle enfeksiyonun az görüldüğü Gazimağusa, İskele,  Lefke ve Güzelyurt ilçelerimizdeki ilkokulların düzenli tarama yapılması  şartı ile açılmasını düşünebiliriz. Hızlı antijen testleri ile  bu taramalar yapılabilir.”

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