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KTSAİ BB Başkanı Özçınar ile görüştü

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KTSAİ konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
KTSAİ BB Başkanı Özçınar ile görüştü

KTSAİ'den yapılan açıklama ise şöyle:

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri olarak (KTSAİ), 3 Mayıs 2021 tarihinde, Seyahat Acentelerinin 14 aydır kapalı olmasına ve bu süre içerisinde hiçbir gelir elde edememiş olmasına rağmen devlete ve belediyelere karşı sorumluluklarını yerine getirmesini beklemenin imkansız olduğunu görüşmek için Belediyeler Birliği Başkanı Sn. Mahmut Özçınar ile bir toplantı gerçekleştirdik.

 

Bu toplantıda sektörümüzün ekonomik olarak almış olduğu ciddi zarar, bu sürecin nekadar süreceğinin belirsizliği, 14 aydır seyahat acentelerinin işyerlerini açamadığı ve hiçbir gelir elde edemediği ve uzunca bir süre daha da edemeyeceği görüşüldü.

 

Tüm bu sebepler neticesinde çökmekte olan seyahat acentelerinin, bağlı bulundukları belediyelere ödemesi gereken bazı zorunlu vergilerden 2020-2021 yılları için indirim yapılmasının gerekliliği ısrarlı bir şekilde aktarıldı.

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