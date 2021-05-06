  • BIST 1.424
  • Altın 479,535
  • Dolar 8,3130
  • Euro 10,0093
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA45'i yerel 64 pozitif vaka...En çok vaka Girne'de...

KTSAİ KTBB Başkanı Özçınar ile görüştü

» »
KTSAİ konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
KTSAİ KTBB Başkanı Özçınar ile görüştü

KTSAİ'den yapılan açıklama ise şöyle:

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri olarak (KTSAİ), 3 Mayıs 2021 tarihinde, Seyahat Acentelerinin 14 aydır kapalı olmasına ve bu süre içerisinde hiçbir gelir elde edememiş olmasına rağmen devlete ve belediyelere karşı sorumluluklarını yerine getirmesini beklemenin imkansız olduğunu görüşmek için Belediyeler Birliği Başkanı Sn. Mahmut Özçınar ile bir toplantı gerçekleştirdik.

 

Bu toplantıda sektörümüzün ekonomik olarak almış olduğu ciddi zarar, bu sürecin nekadar süreceğinin belirsizliği, 14 aydır seyahat acentelerinin işyerlerini açamadığı ve hiçbir gelir elde edemediği ve uzunca bir süre daha da edemeyeceği görüşüldü.

 

Tüm bu sebepler neticesinde çökmekte olan seyahat acentelerinin, bağlı bulundukları belediyelere ödemesi gereken bazı zorunlu vergilerden 2020-2021 yılları için indirim yapılmasının gerekliliği ısrarlı bir şekilde aktarıldı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTSAİ KTBB Başkanı Özçınar ile görüştü06 Mayıs 2021 Perşembe 10:32
  • 12 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı06 Mayıs 2021 Perşembe 10:26
  • Parke Taşını Kafasına Vurdu06 Mayıs 2021 Perşembe 10:24
  • Dün Lefkoşa'ya Sevki Sırasında Vefat Eden Bebeğe Otopsi Yapılıyor06 Mayıs 2021 Perşembe 10:22
  • Kadın Öyküleri Derneği Yerel Yönetimlerle İşbirliği Kararı Aldı06 Mayıs 2021 Perşembe 10:16
  • Meteoroloji'den yangın uyarısı06 Mayıs 2021 Perşembe 09:19
  • Zorlu Töre'nin kardeşi Bozdağ Töre Hayatını Kaybetti06 Mayıs 2021 Perşembe 09:16
  • Rehberlik Söyleşileri Devam Ediyor06 Mayıs 2021 Perşembe 09:00
  • Rehberlik söyleşileri devam ediyor…06 Mayıs 2021 Perşembe 08:58
  • İtfaiye memurunun eşi isyan etti06 Mayıs 2021 Perşembe 08:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti