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KTSÇHB: ”Sağlıkta reform anayasa’dan ödün vermeden yapılmaldır”

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KTSÇHB: ”Sağlıkta reform anayasa’dan ödün vermeden yapılmaldır”
Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB); sağlıkta reformun Anayasa ilkelerinden ödün vermeden yapılması gerektiğini belirtti.

KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu yaptığı yazılı açıklamada,  Anayasa Mahkemesi’nin,  Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı Döner Sermaye Yasasını Anayasa'ya aykırı bulduğuna dikkat çekerek, sağlıkta reformun önemli bir ayağı olan Döner Sermaye Yasası'nı hazırlarken, konuya hukuki yönden değil, “ben yaparım olur” mantığı ile yaklaşıldığını, ciddi zaman kaybedilmesine  neden olunduğunu ileri sürdü.

Gardiyanoğlu,  Döner Sermaye Yasası’nın hazırlanması aşamasında, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği de dahil olmak üzere, ilgili kesimlerin uyarılarını dikkate almamakta ısrar eden zihniyetin, bu başarısızlığının faturasını Cumhurbaşkanı'na  kesme nezaketsizliğinde bulunduğunu savundu       

Gardiyanoğlu, “Direksiyonunu tuttuğu sağlıkta reform sürecini yol kazasına uğratan Sayın Sağlık Bakanı, Döner Sermaye Yasasının iptalini, hastanın bacağının alçıya alınması olarak nitelendirse de, bugüne kadar yaptığı taraflı sağlık icraatları ile, hasta olan sağlık sistemini yoğun bakıma alınacak hale getirmiştir” iddiasında bulundu.

Gardiyanoğlu  söz konusu yasanın Anayasa’ya aykırı olduğunun açıklandığı 13 Kasım itibariyle, kamu hekimlerinin kamu hastaneleri de dahil olmak üzere özel hasta kabul etmelerinin tamamen yasadışı olduğunu  ve tespit edilmesi durumunda da disiplin soruşturması açılmasını gerektiren bir durum olduğunu savundu.

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