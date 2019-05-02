KTSO 33. Olağan Genel Kurulu cumartesi günü yapılıyor

KTSO tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kurul saat 10.00’da başlayacak.
Oda Yönetim Kurulu’nun belirleneceği 33. Olağan Genel Kurul’da, karar tasarıları görüşülecek. faliyet ve mali raporların sunumu yapılacak.
KTSO tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kurul saat 10.00’da başlayacak.
Oda Yönetim Kurulu’nun belirleneceği 33. Olağan Genel Kurul’da, karar tasarıları görüşülecek. faliyet ve mali raporların sunumu yapılacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.