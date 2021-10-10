KTSO Avrupa’nın en büyük gıda fuarı “Anuga 2021”e katıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Almanya’nın Köln şehrinde her iki yılda bir düzenlenen Avrupa’nın en büyük gıda fuarı “Anuga 2021”e katıldı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan verilen bilgiye göre, 13 Ekim’e kadar sürecek fuarda 6 firma stant açarak, ülke ürünlerini dünyayla buluşturdu.

156 bin metrekarelik bir alana sahip Kolnmesse Fuar alanına, bu yıl yaklaşık 100 ülkeden bin 500’ün üzerinde firmanın katılım gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, 200 ülkeden 150 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesinin beklendiği kaydedildi.



Fuara katılan firmalar ve ürünleri şöyle:

“KTSO çatısı altında; Mey İçki Sanayi-alkollü içecek, Selim ve Oğlu Sema İçkileri-alkollü içecek, MidMediterranean Trading Ltd.-macun, reçel, limonata, Narin Unlu Mamulleri-kurabiye çeşitleri, geleneksel unlu ürünler. Bireysel katılımla Reha Süt Ürünleri-peynir ve Helvasan Ltd.-tahın, helva.”

Açıklamada, ilk gün stantları, TC Köln Konsolosu Turhan Kaya, TC Duesseldorf Başkonsolosluğu’ndan Ticaret Ataşeleri Anıl Gürtuna Kaya ve Turhan Kaya’nın ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldığı da belirtildi.