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KTSO başkanı :Kamacıoğlu: “Gazimauğsa’da planlanan sanayi bölgesinin; GÜNSEL ve otomotiv yan sanayi girişimlerini kapsayacak şekilde serbest bölge olarak ilan edilmesi için girişimlerde bulunacağız.”

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Kamacıoğlu: “Gazimauğsa’da planlanan sanayi bölgesinin; GÜNSEL ve otomotiv yan sanayi girişimlerini kapsayacak şekilde serbest bölge olarak ilan edilmesi için girişimlerde bulunacağız.”
KTSO başkanı :Kamacıoğlu: “Gazimauğsa’da planlanan sanayi bölgesinin; GÜNSEL ve otomotiv yan sanayi girişimlerini kapsayacak şekilde serbest bölge olarak ilan edilmesi için girişimlerde bulunacağız.”

Bu hafta GÜNSEL’i ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun ardından; Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret ederek, seri üretim çalışmaları ve GÜNSEL’in gelecek projeksiyonları hakkında bilgi aldı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin GÜNSEL’in ilk modeli B9’la gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından gerçekleştirilen toplantıda, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, GÜNSEL’in seri üretim çalışmaları, gelecek projeksiyonları ve seri üretim sonrası KKTC ekonomisine yapacağı katkıları anlatan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Test sürüşü ve bilgilendirme toplantısının ardından Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ile Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu: “Gazimauğsa’da planlanan sanayi bölgesinin; GÜNSEL ve otomotiv yan sanayi girişimlerini kapsayacak şekilde serbest bölge olarak ilan edilmesi için girişimlerde bulunacağız.”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in GÜNSEL’in seri üretim çalışmaları, gelecek projeksiyonları ve seri üretim sonrası KKTC ekonomisine yapacağı katkıları anlatan sunumunun ardından konuşan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, “Ülkemizin ve halkımızın refaha kavuşması için en önemli noktanın üretmek olduğunu açık ve net şekilde her zaman söylüyoruz. Bu noktada, ilk defa bizimle aynı düşüncede buluşan bir sunumla karşılaştık” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin pek çok siyasi ve ekonomik ambargo ile mücadele ettiğini hatırlatan Kamacıoğlu, “Karşılaştığımız ambargolar ve kısıtlamalar, asıl etkisini psikolojik olarak gösteriyor. Ülkede üretim yapılmamasının mazereti olarak kullanılıyor. Bugüne kadar bu ambargoların sınırlarını zorlayan bir adım atılmadı. GÜNSEL, bu anlamıyla çok önemli bir adımdır. Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, bütün desteğimizle canı gönülden GÜNSEL’in yanındayız” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, Gazimauğsa’da yapılacak olan organize sanayi bölgesinin GÜNSEL ve yaratacağı otomotiv yan sanayi girişimlerini de kapsayacak şekilde serbest bölge olarak ilan edilmesi için girişimlerde bulunacaklarını söyleyen Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, “Ülkemizin geleceğini ilgilendiren GÜNSEL gibi girişimlerin ülkemizde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak en önemli önceliklerimizden biri” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Elektrikli otomobil devrimi; dünyayı yeniden şekillendiriyor. Bu dönüşüm yaşanırken, doğru zamanda atılacak doğru adımlar, Kuzey Kıbrıs’ımızın, çok daha güçlü bir şekilde dünya ile entegre olmasını sağlayacak.”

GÜNSEL’i ziyaret ederek, desteklerini dile getiren Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini ileten Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, elektrikli otomobil devriminin, dünyayı yeniden şekillendireceğini söyleyerek, “Bu dönüşüm yaşanırken, doğru zamanda atılacak doğru adımlar, Kuzey Kıbrıs’ımızın, çok daha güçlü bir şekilde dünya ile entegre olmasını sağlayacak” dedi.

GÜNSEL’in; KKTC’nin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını kanıtladığını söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Üretebilen bir toplumuz; gelişen ve geliştiren bir ülkeyiz. Üreterek, kendi markalarımızı dünya ile buluşturarak ülkemizi geleceğe taşıyabiliriz. Üretmek, hayatta kalmanın tek yolu. Bunun için de; ambargolara, olumsuzluklara karşı pes etmeden, üretmek için çalışmak zorundayız” dedi.

GÜNSEL’in  2037’ye kadar olan üretim ve gelir projeksiyonunu paylaşan Prof. Dr. Günsel, “2029, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz için çok önemli bir milat olacak. 2015-2020 yılları arasında her yıl yaklaşık 1,4 milyar dolar dış ticaret açığı veren ülkemiz, 2029’da, GÜNSEL’in oluşturacağı ihracat geliri ile birlikte ilk kez dış ticaret dengesinde fazla veren bir ülke konumuna erişecek” dedi.

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