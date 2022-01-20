KTSO Başkanı Kamacıoğlu, TİM Başkanı Gülle ile İstanbul’da bir araya geldi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile İstanbul’da bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile İstanbul’da bir araya geldi.

Sanayi Odası’ndan verilen bilgiye göre, oldukça yapıcı ve olumlu geçen görüşmede Kuzey Kıbrıs ihracatının daha da gelişmesi için 2022 yılı içerisinde atılacak adımlar ve yapılacak etkinlikler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme sonunda, günün anısına karşılıklı anı hediyeleri verildi.

Sanayi Odası açıklamasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası Ali Kamacıoğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. TİM KKTC Ofisimizin faaliyetlerini, KOBİ’lerimizin eğitimi ve 2022 yılında KKTC ihracatının daha fazla artırılması için önemli konuları değerlendirdik” ifadelerine yer verdiği de kaydedildi.