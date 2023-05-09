KTSO Başkanlık görevini Kamacıoğlu yürütecek

KTSO’dan verilen bilgiye göre, 6 Mayıs’ta yapılan genel kurul toplantısında belirlenen yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.
Verilen bilgiye göre Yönetim Kurulu görevlendirmesi şöyle:
Yönetim Kurulu Başkanı (Başkan): Ali Kamacıoğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Mustafa Ersözlü
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Sercan Görgüner Bahçeci
Yönetim Kurulu Sekreteri: Yeşim Çıraklı Direl
Yönetim Kurulu Saymanı: Hüseyin Rusa
Asil Üyeler: Abdullah Emirzadeoğluları, Fatih Karayel, Halil Onalt, Hüseyin Ciddi, Mustafa Betmezoğlu, Tuygun Töre,
Yedek Üyeler: Metin Oral, Orhan Dağlı, Atilla Bulancak
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