KTSO: “Çevre ve Ekonomi Açısından Poşet Üreticisi Korunmalı”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), plastik atıklarının toplanmasını, geri dönüştürülmesini, ekonomiye kazandırılmasını ve katma değer yaratılmasını sağlayacak faaliyetlerin devlet politikası çerçevesinde korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, “çevre ve ekonomi açısından poşet üreticisinin korunmasını” istedi.

KTSO yazılı açıklamasında, ülkede üretim maliyetlerinin, rekabet içerisinde oldukları ülkelere kıyasla daha yüksek olmasından kaynaklı olarak, KKTC’de yerli üretimin korunması amacıyla bazı yerel ürünlerin muadili olan ithal ürünlerde Fiyat İstikrar Fonu (FİF) uygulandığını kaydetti.

Benzer uygulamaların, her alanda örnek gösterilen Batı ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti de dahil, birçok ülkede yerli üretimin korunması amacı ile kullanıldığını belirten Oda, şunları ekledi:

“Resmi Gazete’de 20 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan karar çerçevesinde, pazarda haksız rekabete uğrayan yerli üreticilerin önünü açmak üzere yurt dışından ithal edilecek çöp poşetlerine yönelik var olan FİF revize edilmiştir. Ülkemizde yediden fazla plastik poşet üreticisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu karar ile birlikte sektörün geliştirilmesi ve ülkemizde daha fazla istihdam sağlanması açısından önemli bir fırsat yakalanmıştır.

Çöp poşeti üreten işletmelerimiz, ülkemizdeki atık plastikleri toplayıp, geri dönüştürüp, hammadde olarak kullanarak çevre temizliğine önemli katkı yapmaktadır.

Her sene ülkemize bin ton üzerinde plastik poşet ithal edilmektedir. Doğru politikalar ile geri dönüşüm alanında girişimciliğin desteklenmesi durumunda, ithal edilen plastik poşet miktarının çok ciddi oranda düşürülebileceği, ülkemizdeki plastik atıkların daha fazla geri dönüşümde kullanılabileceği ve çevresel kirliliğin önemli oranda azaltılabileceği unutulmamalıdır.

KTSO olarak, doğada binlerce yılda çözülecek plastik atıklarının toplanmasını, geri dönüştürülmesini, ekonomiye kazandırılmasını ve katma değer yaratılmasını sağlayacak faaliyetlerin devlet politikası çerçevesinde korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi gerektiğine inanmaktayız.

Bu gerçekler ışığında, plastik poşet ithalatının yasaklanmasının tartışılması gerektiği bir ortamda, geçici olarak konan fonun kaldırılmasını ekonomimizin gelişimi, istihdamın artırılması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi açısından yanlış bir karar olarak değerlendiriyoruz.”