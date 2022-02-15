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KTSO: Desteğin daha makul bir rakama ulaştırılması gerekir

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Kıbrıs Türk Sanayi Odası, elektrik fiyatlarında önemli oranda artış yaşanacağı iddialarıyla ilgili açıklama yaparak, “Dar gelirli insanların tarifelerinde mümkün olduğunca destek sağlanmasına yönelik ifadeleri olumlu karşılamaktayız” dedi.
KTSO: Desteğin daha makul bir rakama ulaştırılması gerekir

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, elektrik fiyatlarında önemli oranda artış yaşanacağı iddialarıyla ilgili açıklama yaparak, “Dar gelirli insanların tarifelerinde mümkün olduğunca destek sağlanmasına yönelik ifadeleri olumlu karşılamaktayız” dedi.

Odadan yapılan açıklamada, üretim sektörlerinin, pandemi, döviz krizi ve tedarik sıkıntısı gibi önemli sorunlarla boğuştuğu bir ortamda, en önemli girdi maliyetlerinin başında olan elektriğe büyük bir artış yaşanmasının, üretim sektörlerini gerçek anlamda durma noktasına getireceği ifade edildi.

“Elektrik fiyatlarındaki artış üretim sektörlerinde girdi maliyetlerinin yükselmesine, dolayısıyla fiyatlar artışlara neden olacaktır” denilen açıklamada, “Artan girdiler karşısında yerli ürünlerin ithal ürünlere karşı rekabet gücünün azalması, üretimin düşmesine neden olacağı unutulmamalıdır. Bu olumsuzluklar zincirleme bir reaksiyonla ekonomimiz açısından endişe verici sonuçlar doğuracaktır” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

Üretim sektörlerinin devamlılığı ve rekabet gücümüzün mümkün olduğunca korunması için KTSO olarak aşağıdaki hususların hayata geçirilmelidir;

  • Sanayi tarifesi gözetilirken, üretimin haksız rekabete maruz kalmaması, üretimin devamlılığı göz önüne alınmalıdır.
  • 2010 yılından beri sanayicilere yönelik uygulanan kws başına 10 kuruşluk destek artık yetersizdir. Desteğin daha makul bir rakama ulaştırılması gerekir.
  • Sanayicilerin enerji verimliliği uygulamalarına destek sağlanırken, sanayi sektörüne yönelik yenilenebilir enerji kotasının artırılması, girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır.
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