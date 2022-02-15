KTSO: Desteğin daha makul bir rakama ulaştırılması gerekir

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, elektrik fiyatlarında önemli oranda artış yaşanacağı iddialarıyla ilgili açıklama yaparak, “Dar gelirli insanların tarifelerinde mümkün olduğunca destek sağlanmasına yönelik ifadeleri olumlu karşılamaktayız” dedi.

Odadan yapılan açıklamada, üretim sektörlerinin, pandemi, döviz krizi ve tedarik sıkıntısı gibi önemli sorunlarla boğuştuğu bir ortamda, en önemli girdi maliyetlerinin başında olan elektriğe büyük bir artış yaşanmasının, üretim sektörlerini gerçek anlamda durma noktasına getireceği ifade edildi.

“Elektrik fiyatlarındaki artış üretim sektörlerinde girdi maliyetlerinin yükselmesine, dolayısıyla fiyatlar artışlara neden olacaktır” denilen açıklamada, “Artan girdiler karşısında yerli ürünlerin ithal ürünlere karşı rekabet gücünün azalması, üretimin düşmesine neden olacağı unutulmamalıdır. Bu olumsuzluklar zincirleme bir reaksiyonla ekonomimiz açısından endişe verici sonuçlar doğuracaktır” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

Üretim sektörlerinin devamlılığı ve rekabet gücümüzün mümkün olduğunca korunması için KTSO olarak aşağıdaki hususların hayata geçirilmelidir;