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KTSO, “Dubai Gulfood Gıda Ve İçecek Fuarı”nda...

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KTSO, “Dubai Gulfood Gıda Ve İçecek Fuarı”nda...
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), “North Cyprus” markasıyla dünyanın en önemli üç gıda fuarından biri sayılan “Dubai Gulfood Gıda ve İçecek” fuarına katıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde açılan fuar, 2 Mart’a kadar 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. KTSO’nun fuar stand organizasyon ve koordinasyonunu, KTSO Dış İlişkiler ve Fuarlar Sorumlusu Çağlar Türk ve Oda Basın Danışmanı Hüseyin Ezgin sağlıyor. 120 metrekarelik stant alanında hellim ve süt ürünleri ağırlıklı olmak üzere, Dondurma, donmuş hamur ürünleri, kahve helva ve tahin gibi ürünler de yer aldı. Fuara katılan firmalar şöyle:

“Akgöl Sütçülük Gıda ve Paketleme Sanayi Ltd., Onan S.Ü. Frozen Foods Ltd. (Maestro), Altındemir İthalat ve İhracat Şti. Ltd. (Defne Helva), Koop Süt Ltd., Mardo (Mar-şıl Dondurmaları) Ltd., Özlem - Akay Süt Mamulleri Ltd., Avunduk Süt Ürünleri Ltd., Gircon Ltd. (Girne Con Kahve), Kırmızıgil Trading Ltd., Helvasan Ltd., Gülgün Süt Mamulleri Ltd.”

KTSO Dış ilişkiler ve Fuarlar Sorumlusu Çağlar Türk, Kıbrıslı Türklerin kendini ve varlığını kanıtlamak için verdiği bir mücadeleye benzettiği fuarı şöyle değerlendirdi:

“Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, dünyanın en önemli 3 gıda fuarından biri olarak kabul edilen Gulfood Fuarı'nda 11. yılımızdayız.  Kendini üretmeye, üretimiyle var olmaya, toplumsal varlığıyla tüm becerisi, başarıya olan açlığı ve umutlarıyla Kıbrıslı Türklerin de var olduğunu kanıtlamaya baş koymuş insanlarımız ile ülkemiz ürünlerini 160’dan fazla ülkeden gelen on binlerce iş insanının beğenisine bir kere daha sunuyoruz.

Mücadelen korkmadan, yılmadan, bıkmadan, ülkemize mahsus problemlerden dolayı caymadan, mesai, hafta sonu, bayram, tatil demeden çalışmaya didinmeye, üretmeye, ihracata, ihracatçıya katkı koymaya devam edeceğiz.”,

Açıklamaya göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un da fuarı son gün ziyaret etmesi bekleniyor. Fuar bu yıl, 150 ülkeden 5 binin üzerinde katılımcıyla 120 bin metre karelik alanda kuruldu. Fuarı 100 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin gezeceği tahmin ediliyor. Fuarın açılışını Birleşik Arap Emirlikleri Finans Bakanı Şeh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum yaptı. Fuar, 2 Mart Perşembe günü kapanacak.

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