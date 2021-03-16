  • BIST 1.562
  • Altın 418,949
  • Dolar 7,5239
  • Euro 8,9792
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA4198 test yapıldı, 15'i yerel 25 pozitif vaka

KTSO: “Hatalardan Ders Alarak Başka Bir Kapanma İhtiyacını Tamamen Ortadan Kaldırmalıyız"

» »
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), hatalardan ders alarak başka bir kapanma ihtiyacının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
KTSO: “Hatalardan Ders Alarak Başka Bir Kapanma İhtiyacını Tamamen Ortadan Kaldırmalıyız"

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), hatalardan ders alarak başka bir kapanma ihtiyacının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, pandeminin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve kapanmadan gerekli önlemlerin doğru zamanda alınmasının sağlanması gerektiği, aksi politikaların tekrar kapanmaya veya ekonomik olarak daha da büyük çöküntüye neden olabileceği kaydedildi.

İçerisinden geçmekte olunan  zor dönem içerisinde, kapanmanın etkisi, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları, halkın önlemlere uyması ve aşılamaların artmasıyla birlikte Covid-19 salgınının tekrar kontrol edilebilir bir noktaya geldiğinin görüldüğü dile getiren açıklamada, ancak düşen vaka sayıları, geçmişte yaşanan tecrübeler dikkate alındığında, sosyal mesafe, maske ve diğer koruyucu önlemlerin aksatılmadan uygulanmasının kesinlikle unutturulmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, kararlar alınırken dikkat edilmesi gereken huşular şöyle sıralandı:

“1.       Sosyal görüşmelerin engellenmesine yönelik sokağa çıkma yasağı saat uygulamaları, hafta sonu sokağa çıkma yasakları ve benzeri süreçler etkin bir şekilde denetlenerek, yüksek seviyede tutulmalıdır.

2.         Sektör temsilcileriyle istişare edilerek, iş yeri pandemi kurallarının uygulanabilirliği sorgulanmalı ve denetimi konusunda örgütler ile iş birlikleri sağlanmalı, bu alanda ağır cezalar değerlendirilmelidir.

3.         Bulaşıcı Hastalıklar Sağlık Üst Kurulunun karar alırken, ilgili ekonomik ve sosyal paydaşlardan görüş/bilgi alması, bunları Dünya Sağlık Örgütü verileri ile harmanlaması ve olası senaryoları detaylı bir şekilde irdeleyerek sonuç oluşturması gerekmektedir. Bu durum Bakanlar Kurulu’nun nihai karar alırken resmin bütününe bakabilmesi ve olası riskleri de görerek kararlar üretebilmesine vesile olacaktır.

4.         Aşı programı belirlenirken sağlık açısından çok riskli kesimler tamamlandıktan sonra hastalığın toplum geneline bulaşmasına ve bir bulaşma durumunda temas takibi zor olacak kesimlere öncelik verilerek aşılanma devam etmelidir.

5.         Covid-19 sürecini başarılı yöneten hiçbir ülkede sıfır vaka hedefi bulunmamaktadır, bu gerçekler ışığında sıfır vaka hedefinden vazgeçilmelidir. Ülkeyi kapatarak sıfır vaka yakalamak kısa vadede sağlık açısından başarı gibi lanse edilse de,  kısa zaman diliminde bunun ekonomiye ve ülke geleceğine ne kadar büyük zararlar verdiğini hep birlikte yaşamaktayız.”

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sofralık Patates İhracatına 40 Kuruş Destek Veriliyor16 Mart 2021 Salı 12:15
  • Lefke STÖ Platformu Koordinatörlüğü: "Siyasiler Elinizi LAÜ’den Çekin”16 Mart 2021 Salı 12:14
  • Dilekkaya'da PCR test sonuçları açıklandı16 Mart 2021 Salı 11:30
  • Okan Erdemsiz, LAÜ'deki görevinden istifa etti!16 Mart 2021 Salı 11:19
  • HAKSEN’den Düzenli PCR Talebi: “Çalışanlar Covid-19’a Yakalanmaz mı?”16 Mart 2021 Salı 10:57
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi16 Mart 2021 Salı 10:09
  • Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu !16 Mart 2021 Salı 10:04
  • Dahlameroğlu; ”Eylem yapma kararı aldık”16 Mart 2021 Salı 09:58
  • Bazı köyler 3 saat elektriksiz kalacak16 Mart 2021 Salı 09:24
  • Özersay: Bu Sadece YDP’nin Değil, Saner Hükümetinin Hukuksuzluğudur16 Mart 2021 Salı 09:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti