KTSO, hükümet en erken zamanda kurulmalı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), hükümetin en erken zamanda kurulması gerektiğini ifade etti.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, ekonomik sorunlar, siyasi istikrasızlıklar ve Türkiye ile Ekonomik İşbirliği Protokolü’nün imzalanmaması nedeniyle ülkenin zor günlerden geçmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Gelinen bu aşamada, hükümetin en erken zamanda kurulmasına, ekonominin çarklarının yeniden dönmesine ve siyasi istikrarın çok kısa bir sürede yakalanmasına ihtiyaç vardır. Zaman kaybetme lüksümüzün olmadığı aşikardır. Ülkemizin, siyasi kavgalar, manevralar ve hükümet sürecini uzatacak krizler gibi yeni zaman kayıplarına yol açacak tutumlara ihtiyacı yoktur” denildi.

Partisel değil ülkesel çıkarların gözetildiği bir anlayışla hareket edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, sürecin geciktirilmesinin ekonominin daha da dibe vurmasına neden olacağı uyarısında bulunuldu.