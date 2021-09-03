KTSO Hükümete Sigorta Prim Destek Ödemelerini Yapma Noktasında Bir İrade Ortaya Koyma Çağrısında Bulundu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), özel sektörün tek beklentisinin, sosyal sigorta prim desteğinin devam etmesi olduğunu belirterek, “Hükümetin, bu ödeneğin kaldırılmasında ısrar etmesi ya da ayrıma giderek özel sektörü parçalara bölmesi kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

KTSO açıklamasında, hükümet, sigorta prim destek ödemelerini yapma noktasında bir irade ortaya koymaya davet edildi.

Açıklamada, pandemi sürecinin, ülkeyi geleceğe güçlü bir şekilde taşıyabilmenin yolunun üretmek olduğunu bir kez daha gösterdiği belirtildi.

Pandeminin yıkıcı koşullarının, sadece ülkeyi değil, dünyayı da etkilediğine işaret edilen açıklamada, “Böyle bir ortamda ülke sanayicisinin, üreticisinin etkilenmediğini söylemek mümkün mü? Pandeminin ekonomik etkisinin geçtiğinden söz edebilir miyiz? Devlet yönetenlerle, üreticinin bir bütün olarak hareket etmesi kaçınılmazdır.” ifadeleri kullanıldı.

Üreten kesimin, devletin olanaklarını bildiği ve bu ortamda buna rağmen üretim yaptığı belirtilen açıklamada, üreticilerin vergi verdiğini, katma değer sağladığı ve istihdamın korunması ve artması için risk almaya devam ettiği kaydedildi.

“Her istihdam aslında toplumsal bir görevdir” denilen açıklamada, bu ortamda, hükümetlerin, yani devleti yöneten aklın, az da olsa desteği olmadan hep birlikte ayakta kalmanın mümkün olmadığı ifade edildi.

Üretim çökerse, devlet mekanizmasının da çökeceği belirtilen açıklamada, pandeminin başladığı günden bu güne, gelmiş geçmiş hükümetlerin özel sektöre verdiği sözleri yerine getirmediği savunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bunu dert etmedik. Kamu maliyesinin de yaşadığı zorlukları bilmekteyiz. Maliye Bakanlığı, daha dün, piyasaya 645 milyon 722 bin 327 TL ödeme yaptığını açıklarken, bunun 481 milyon 404 bin 126 TL’si kamu maaş ve benzeri ödemelere gitmiştir. Böylesi bir tabloda, istihdamın yüzde 73’ünü sağlayan özel sektörü devlet desteğinden mahrum bırakmak, yok saymak, böyle bir dönemde iflasları ve işsizliği teşvik etmek demektir. Gelinen aşamada, özel sektörün tek beklentisi, sosyal sigorta prim desteğinin devam etmesidir. Talep edilen sigorta prim desteği, özel sektörün ülkemizde yaratmış olduğu aylık katma değerin yüzde 5’ine denk gelmektedir. Hükümetin, bu ödeneğin kaldırılmasında ısrar etmesi ya da ayrıma giderek özel sektörü parçalara bölmesi kabul edilemez.”

KTSO açıklamasında, hükümet, böylesi zor bir dönemde, sigorta prim destek ödemelerini yapma noktasında bir irade ortaya koymaya davet edildi.

Açıklamada, “Bu yükü hep birlikte omuzlamalı, ülkemizi kamu-özel bir bütün olarak geleceğe taşımalıyız. Bu konuda ortaya koymuş olduğumuz kararlı mücadeleden bir adım dahi geri atmayacağız” denildi.