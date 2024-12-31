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KTSO, hükümetten 2025’de enerji maliyeti, ithal ürünlerle rekabet gibi konularında adım atmasını istedi

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KTSO, 2025 yılında hükümetten enerji fiyatları, ithal ürünlerle rekabet koşulları, finansmana erişim gibi konularında adım atmasını beklediklerini ifade etti.
KTSO, hükümetten 2025’de enerji maliyeti, ithal ürünlerle rekabet gibi konularında adım atmasını istedi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), yeni yıl vesilesiyle yayımladığı mesajda, son yıllarda, yeni gelen yılın eskisini aratır duruma geldiğini belirtti. 

Hükümetin ciddi tedbirler ve sorunlara çözüm üretecek radikal kararlar almaması; popülist yaklaşımlar sergilemesi halinde hiçbir alanda iyileşme yaşanmayacağına dikkat çekilen mesajda, halk için de, sanayici için de 2024’ün, sorunlarla dolu bir yıl olduğu kaydedildi.

“Ülkede sıkıntılar olduğunu hemen herkes kabul ediyor ama çözüm üretme konusunda ciddi sıkıntılar var” denilen mesajda, pek çok sorunun çözümünün zamana bırakıldığı ve unutulduğu ifade edildi.

Mesajda şunlar kaydedildi:

“KTSO, hem sanayicinin/ üreticinin sorunları hakkında hem de ülkede halkımızı ilgilendiren birçok konuda görüşlerini ortaya koymuş, çözüm önerileri sunmuş, ilgili makamlarla her zaman diyalog kurmuştur. Oda’nın önerilerine gereken ilgi gösterilmedi. Ülkemiz ekonomisi ve geleceğimiz için üretimin hayati önemi olduğunu söyleyen yöneticiler, pratikte bu söylemlerini uygulamamakta, sanayiciyi birçok sorunla yüz yüze bırakmaktadır. Bıçak kemiğe dayandığı için sanayici 2024’te sokağa inmiştir” 

Oda olarak yerine getirilmeyecek vaatler duymak istemedikleri kaydedilen mesajda, çözülmesi beklenen sıkıntılara da işaret edildi.

SANAYİ BÖLGELERİNİN YURT DIŞINDAN SANAYİCİLERE AÇILMASI

Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi’nin yurt dışından gelecek yatırımcılara açılmasını öngören uluslararası anlaşmayla ilgili olarak belirsizliklerin devam ettiği belirtilen mesajda, “Bu anlaşmanın ülkemiz sanayisine olumsuz etki etmeyeceği konusunda ilgili bakanlık ve hükümetten daha somut taahhüt ve garanti beklemekteyiz” denildi.

ENERJİ ÇALIŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ

Odanın enerji konusunda başlattığı çalışmaların devam ettiği ifade edilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Güneş Enerjisi Santrali Bütünleşik Elektrik Depolama Ünitesi ve Yüksek Gerilim Trafo Merkezi Elektrik İletim Hattı Projeleri bizim için çok önemlidir ve mutlaka hayata geçireceğiz. Büyük uğraşlarla proje önündeki engelleri aşıyoruz ve bu konudaki kararlılığımız nedeniyle önemli bir mesafe aldık. 2025’te bu konuda olumlu haberlerle karşımızda olmayı hedefliyoruz."

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