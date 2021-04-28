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KTSO ile KTTO karşılıklı açıklama yaptı...

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KTSO ile KTTO karşılıklı açıklama yaptı...
KTSO ile KTTO karşılıklı açıklama yaptı...

KTSO ile KTTO karşılıklı açıklama yaptı... KTTO açıklamasında gümrüklerde uygulanan FONLARIN kaldırılmasını savundu. Sanayi Odası ise Yerli Üretime saldırı var olarak bunu tanımladı...

DETAY ÖZEL

Kıbrıs Türk Sanayi Odası:Üretime yönelik kasıtlı saldırılar var

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), yerli üretime yönelik kasıtlı saldırılar olduğunu belirterek buna tepki gösterdi.

KTSO tarafından yapılan açıklamada, tüm gelişmiş ülkelerin yerli üretimlerine sahip çıktıkları ve onu korumak için tüm tedbirleri aldıkları, son on yılda dünyanın en büyük 20 ülkesinde yerli üretime yönelik koruma düzeyinin en az on kat arttığı ifade edildi. 

Pandemi sürecinin yerli üretimin ülkeler için ne kadar yaşamsal olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Sanayi Odası, “Böylesi bir süreçte yerli üretime yönelik yapılan kasıtlı saldırılar ekonomiye vurulan bir darbedir” değerlendirmesinde bulundu.

 

KTTO, 4 ürün dışındaki tüm ürünlerden alınan fonların kaldırılmasını istedi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası alınan fonlarla ilgili bir açıklama yaptı:

''Hükümetler tarafından “yerli üretime destek” gerekçesi ile sürdürülen ithal ürünlerden Fiyat İstikrar Fonu (FİF) alınması uygulaması, KKTC’deki genel fiyat dengesini halkın aleyhine olacak şekilde yükseltmekte ve hayatı pahalılaştırmaktadır.

Bu gerçek, yıllardan beri devam eden uygulamalarla çeşitli şekillerde kanıtlandığı halde ısrarla gündemde tutulmakta ve “fonlu ürün” yelpazesine yenileri eklenmektedir.'' dedi.

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