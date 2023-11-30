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KTSO İstanbul’da İSO ile işbirliği protokolü imzaladı

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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) arasında yatırım ve işbirliği konusunda protokol imzalandı. İstanbul’da imzalanan protokole KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ile İSO Başkanı Erdal Bahçıvan imza koydu.
KTSO İstanbul’da İSO ile işbirliği protokolü imzaladı

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, protokolle İSO ile KTSO üyelerinin ortak yatırım imkanlarının geliştirilmesi, KKTC üretim kapasitesinin ve ihracatının artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Öte yandan, KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, Başkan Yardımcısı Mustafa Ersözlü, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Ciddi, Mustafa Betmezoğlu, Metin Oral, Başkan Danışmanı Belgin Özoğul ve Oda profesyonelleri Özdemir Özerem ve Sercem İnancı’dan oluşan heyet, İstanbul Sanayi Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile işbirliği toplantısı da yaptı. Toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Ticaret Baş Müşaviri Aytaç Yenal da katıldı.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, KKTC’li sanayicilerin üretim ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla İSO Hedef Pazar Araştırmalarına KTSO üyelerinin katılımının sağlanması ve KKTC’li sanayicilerin ihracata yönelik yapılanmalarındaki eksikliklerin giderilmesi için işbirliği yapılması konularında çalışmaların başlamasına karar verdi.

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