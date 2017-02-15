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KTSO: “kamu saatleri kararı kamu reformu açısından önemli adım”

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KTSO: “kamu saatleri kararı kamu reformu açısından önemli adım”
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), yeni kamu çalışma saatleri kararının kamu reformu ve etkin hizmet sağlanması açısından ufak ama önemli bir adım olduğunu kaydetti.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada ekonominin sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesinin etkin, verimli ve hizmet odaklı çalışan bir kamu sektörüyle mümkün olduğu ifade edildi.

Açıklamada yıllardır uygulanan popülist politikalar neticesinde  kamu mesai saatlerinin verim ve vatandaşa hizmet odaklarından uzaklaşarak defalarca değiştirildiği  ve sürekli  tartışma konusu olduğu savunuldu.

Açıklamada “Ülkemizin AB müktesebatına uyum çalışmaları ve ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi etkin, verimli ve hizmet odaklı çalışan bir kamu sektörüyle mümkündür. Bu kapsamda hükümetin son açıklamış olduğu kamu mesai saatleri kararını desteklemekte ve uygulamanın kalıcı bir şekilde devam etmesini talep etmekteyiz. Mesai saatleri konusundaki bu karar kamu reformu ve etkin hizmet sağlanması açısından ufak ama önemli bir adımdır” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada “bundan sonraki süreç içerisinde hükümet ve Meclis’in daha fazla vakit kaybetmeden kamunun etkinliğinin sağlanması açısından üçlü kararname yetkisini kısıtlayacak, kamuda liyakate ve performansa dayalı bir sistem kuracak, kamu çalışanları arasında adaleti sağlayacak ve müşavirlik sorununu kökten çözecek yasal mevzuat çalışmalarını tamamlaması gerektiğine” inanç belirtildi.

KTSO açıklamasında, kamuda çalışan sağlık personeline yönelik Yüksek İdare Mahkemesi kararı da dikkate alınarak, kamunun diğer alanlarında ikinci iş yasağı uygulamasının denetlenerek, disiplin mekanizmalarının çalıştırılması gerektiği kaydedildi.

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkelerde yaygın kullanılan e-devlet uygulamalarının vatandaşın hayatını olumlu yönde etkileyecek şekilde geliştirilmesinin büyük önem arz ettiği vurgulanan  açıklamada, KKTC’nin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması açısından hükümet, milletvekilleri, kamu ve özel sektörün seferber olarak sorunları çözmesi gerektiği ifade edildi.

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