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KTSO, sanayiciye prim desteği talebini yineledi

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Kıbrıs Türk Sanayi Odası, ülke sanayicisinin, somut olumsuz koşullar nedeniyle, “dezavantajlı” durumda olduğuna işaret ederek, sanayiciye teşvik ve prim desteği talebini yineledi.
KTSO, sanayiciye prim desteği talebini yineledi

KTSO, Başbakan Ünal Üstel’in sanayiciye “yüzde 30 sigorta prim desteği sözünün” sanayici için “umut verici” olduğunu belirterek, bu sözün yerine getirilmesi talebinde bulundu. 

KTSO tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hükümet yetkililerinin, her zaman sektörün önemini vurguladığına, desteklenmesi gerektiğini söylediğine, kalkınmanın yolu olarak sanayiyi ve üretimi işaret ettiği hatırlatılarak, “Bu işaret etme sadece işaret olarak kalmamalıdır” denildi.

“KKTC’de sanayici olmak, sürekli risk alarak üretmek demektir” denilen açıklamada, “Genelde sözden öteye geçmeyen yaklaşımlar, sanayicimizin psikolojisine, üretim motivasyonuna olumsuz etki yapmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Üretimin, sanayicinin kontrolü dışında da olan pek çok girdi maliyetlerinin etkisi altında olduğuna işaret edilen açıklamada, “Örneğin dövizle olan girdiler, dövizdeki artışla fırlamaktadır. Hükümet edenler, her devalüasyonda ‘Elimizden bir şey gelmiyor’ diyor. Bu yaklaşımın sanayiciye yönelik açılımı, ‘Başınıza ne gelirse çekeceksiniz’dir” denildi.

“Pozitif ayırımcılık, yalnızca ‘dezavantajlı’ gruplara, meczup bireylere verilen ekstra hak olarak tanımlanır. KKTC’deki sanayici, somut olumsuz koşullar nedeniyle, dezavantajlıdır ver pozitif ayırımcılıkla, teşvik ve prim desteğini hak etmektedir” denilen açıklamada ayrıca, girdi maliyetlerinin, ürünün fabrika çıkış fiyatını belirlediği, pahalı ürünün, iç piyasada vatandaşın satın alma yönelişini olumsuz etkilerken, ihracatta da rekabet gücüne negatif etki yaptığı da belirtildi.

Açıklamada devamla şunlar kaydedildi:

“Başbakan Ünal Üstel’in Odamızın 37. Olağan Genel kurulunda yaptığı konuşmada, ‘İstikrarlı sanayi için, istikrarlı hükmet gerekir’ söyleminin ardından yüzde 30 sigorta prim desteği sözü bizler için, anlamlı, değerli ve umut verici olmuştur. Başbakanın, verdiği sözün arkasında duracağından kuşkumuz yoktur. Sanayiciye ve üreticiye verilen destekler, devleti veya ekonomiyi zarara uğratmaz. Çünkü verilen destekler sonucu yapılan üretim ve devamında gerçekleşen ihracat, desteğin fazlasıyla ekonominin bütününe artı değer olarak dönüşünü sağlar.”

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