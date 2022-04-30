KTSO: Siyasilerin Yaklaşımı Kabul Edilemez

Sanayi Odası, tüm halkın ve üreticilerin artan maliyetler altında ezildiği, üretmenin her geçen sürede daha zor olduğu bir ortamda, siyasi partilerin hükümet kurma konusunda gösterdiği yaklaşımın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Oda, ülkenin siyasiler tarafından başıboş bırakıldığını savunarak, şiddetle kınadı.

Sanayi Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki yıldan bu yana yaşanan hükümet iktidarsızlığı ve hükümetin istifasıyla başlayan yeni hükümetin kurulması süreçlerinde yaşananlardan duyulan derin üzüntü ve hayret ifade edildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı, siyasiler tarafından hiçbir zaman bu kadar umursanmamazlık ve halktan kopuk bir halde bırakılmamıştır. Bizler her şeyin farkındayız. Kimseler bu siyasi boşluktan fayda beklemesin” denildi.

Ülkede enerji temini, enerji maliyetleri, yaz ayları içerisinde elektrik arz güvenliği, hiper enflasyon gibi çok majör sorunları bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bununla birlikte, dünyada tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, girdi maliyetlerinde astronomik artışlar ve tüm bunların halkın üzerinde yarattığı ekonomik yıkım dururken, ülkenin siyasiler tarafından başıboş bırakılmasını şiddetle kınıyoruz” denildi.

“AKLISELİME DAVET EDİYORUZ”

KKTC ekonomisinin geleceği ve halkın sorunlarının oyuncak olmadığı, siyasilerin “hükümet kuruyordum, hükümet bozdum, hükümete girmem” gibi yaklaşımlar sergilemesinin halkın siyaset kurumuna olan tek beklentisinin bile havada kalmasına neden olduğu belirtilen açıklamada “Sanayi Odası olarak, siyasi partileri ellerini taşın altına koyarak bu çıkmazdan kurtulmanın ve ülkenin sorunlarını daha fazla görmezden gelmeyerek ‘hükümet’ kurulması konusunda aklıselime davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.