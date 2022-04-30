  • BIST 2.430,55
  • Altın 905.43
  • Dolar 14.8432
  • Euro 15.6476
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

KTSO: Siyasilerin Yaklaşımı Kabul Edilemez

» »
KTSO: Siyasilerin Yaklaşımı Kabul Edilemez
KTSO: Siyasilerin Yaklaşımı Kabul Edilemez

 Sanayi Odası, tüm halkın ve üreticilerin artan maliyetler altında ezildiği, üretmenin her geçen sürede daha zor olduğu bir ortamda, siyasi partilerin hükümet kurma konusunda gösterdiği yaklaşımın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Oda, ülkenin siyasiler tarafından başıboş bırakıldığını savunarak,  şiddetle kınadı.

Sanayi Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki yıldan bu yana yaşanan hükümet iktidarsızlığı ve hükümetin istifasıyla başlayan yeni hükümetin kurulması süreçlerinde yaşananlardan duyulan derin  üzüntü ve hayret ifade edildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı, siyasiler tarafından hiçbir zaman bu kadar umursanmamazlık ve halktan kopuk bir halde bırakılmamıştır. Bizler her şeyin farkındayız. Kimseler bu siyasi boşluktan fayda beklemesin” denildi.

Ülkede enerji temini, enerji maliyetleri, yaz ayları içerisinde elektrik arz güvenliği, hiper enflasyon gibi çok majör sorunları bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bununla birlikte, dünyada tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, girdi maliyetlerinde astronomik artışlar ve tüm bunların halkın üzerinde yarattığı ekonomik yıkım dururken, ülkenin siyasiler tarafından başıboş bırakılmasını şiddetle kınıyoruz” denildi.

“AKLISELİME DAVET EDİYORUZ”

KKTC ekonomisinin geleceği ve halkın sorunlarının  oyuncak olmadığı, siyasilerin “hükümet kuruyordum, hükümet bozdum, hükümete girmem” gibi yaklaşımlar sergilemesinin halkın siyaset kurumuna olan tek beklentisinin bile havada kalmasına neden olduğu belirtilen açıklamada “Sanayi Odası olarak, siyasi partileri ellerini taşın altına koyarak bu çıkmazdan kurtulmanın ve ülkenin sorunlarını daha fazla görmezden gelmeyerek ‘hükümet’  kurulması konusunda aklıselime davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ece Sucuoğlu: Yanıldın sevgilim yanıldın…30 Nisan 2022 Cumartesi 17:33
  • “Görevi bugün iade ediyorum, tehdide gelmeyiz”30 Nisan 2022 Cumartesi 17:26
  • Tatar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı30 Nisan 2022 Cumartesi 17:11
  • Sucuoğlu parti başkanlığından istifa edecek mi?30 Nisan 2022 Cumartesi 16:33
  • Ersan Saner'den mesaj var!30 Nisan 2022 Cumartesi 15:23
  • Taçoy: Tüm Emekçilerin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz30 Nisan 2022 Cumartesi 15:12
  • Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği'nin 1 Mayıs Mesajı30 Nisan 2022 Cumartesi 14:47
  • Çalışma Bakanlığı Şehit Aileleri ve Malul Gaziler İftar Yemeğinde Buluştu30 Nisan 2022 Cumartesi 14:39
  • Memur-Sen'den 1 Mayıs Açıklaması30 Nisan 2022 Cumartesi 14:31
  • Erhürman: Müdahale açıktır ve erken seçim ufukta görülmüştür. Çözüm Kıbrıs Türk halkının iradesidir!30 Nisan 2022 Cumartesi 14:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti