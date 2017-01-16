 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.989
  • Altın 146,221
  • Dolar 3,7803
  • Euro 4,0068
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKATürk kargo uçağı Kırgızistan’da düştü!

KTSO Yaşam Boyu Eğitim Merkezi “Müzakere Teknikleri Eğitimi” düzenledi

» »
KTSO Yaşam Boyu Eğitim Merkezi “Müzakere Teknikleri Eğitimi” düzenledi
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi “Müzakere Teknikleri” konusunda eğitim düzenledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda Lipa Consultancy Ltd’den Memduh Erişmen tarafından verilen eğitimde, katılımcılara temel müzakere becerileri, müzakere kavramının yanı sıra farklı stratejileri nasıl kullanacakları, müzakere sürecinde alınan farklı pozisyonlar ve bunların üstesinden gelme biçimleri, taviz verirken nasıl bir yaklaşım izlenmesi gerektiği gibi temel bilgiler uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim sonunda katılımcılara Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı sertifika verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • KKTC'de 29 subay hakkında yakalama kararı!16 Ocak 2017 Pazartesi 14:57
  • E-Kimlik ve E-İmza Cuma günü tanıtılıyor16 Ocak 2017 Pazartesi 14:51
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak16 Ocak 2017 Pazartesi 14:51
  • Bu bölgelere su verilemeyecek16 Ocak 2017 Pazartesi 14:44
  • “Maliyetlerin düşmesini sağlamayacak bir anlaşmaya ret vereceğiz!”16 Ocak 2017 Pazartesi 14:40
  • CTP'de 76 istifa daha!16 Ocak 2017 Pazartesi 13:32
  • Elektrik anlaşması CTP'de istifa getirdi, Hasan Altıok CTP MYK'dan istifa etti!16 Ocak 2017 Pazartesi 12:47
  • BEL-SEN'de başkan yeniden Keleş16 Ocak 2017 Pazartesi 12:44
  • CTP'yi elektrik çarptı! Meclis'te bölündüler!16 Ocak 2017 Pazartesi 12:28
  • Turizm Bakanlığı: “Viyana KKTC’ye kapılarını açtı”16 Ocak 2017 Pazartesi 12:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti