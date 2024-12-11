  • BIST 10055.17
  • Altın 3013.82
  • Dolar 34.8551
  • Euro 36.7254
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

KTSO: Yurt dışından gelecek yatırımcılarla yerli üreticilerin eşit koşullarda rekabeti sağlanmalı

» »
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’den yatırımcılara açılmasını öngören uluslararası anlaşma hakkında belirsizlikler ve endişeler taşıdıklarını açıkladı
KTSO: Yurt dışından gelecek yatırımcılarla yerli üreticilerin eşit koşullarda rekabeti sağlanmalı

Sanayicilerin, ülke ekonomisinin gerçekleri ve yerli üreticinin içinde bulunduğu zorluklar göz önüne alınmadan atılan adımların uzun vadede büyük sorunlara yol açacağına işaret eden KTSO, Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi projesiyle ilgili tüm adımların dikkatle değerlendirilmesini ve yerli üreticiyi koruyacak düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

KTSO, konuyla ilgili açıklamasında, ülkedeki mevcut sanayi bölgelerinin halinin içler acısı olduğunu belirterek, altyapı yetersizlikleri, yatırım eksiklikleri ve çözülmeyen sorunların sanayicileri ciddi şekilde zorladığını vurguladı.

Oda, bu sorunları defalarca gündeme getirmiş olmasına rağmen, yetkililerin gerekli adımları atmadığını ve yeni bir sanayi bölgesi açılmadan önce mevcut bölgelerin iyileştirilmesinin gerekliliğini dile getirdi.

Sanayicilerin karşılaştığı sorunlara da işaret edilen açıklamada, sanayicilerin, yalnızca altyapı eksiklikleriyle değil, aynı zamanda artan maliyetlerle de mücadele ettiği belirtildi Açıklamada, eksiklikler şu şekilde sıralandı:

“Elektrik/Enerji Maliyetleri: Yüksek enerji maliyetleri üretim süreçlerini sürdürülemez hale getirmiştir. Bu konuda herhangi bir destek sağlanmamaktadır. Artan Girdi Maliyetleri: Sürekli yükselen maliyetler sanayiciyi zor durumda bırakmaktadır. Asgari Ücret Yükü: Asgari ücret artışları, üreticiler için ciddi bir maliyet unsuru haline gelmiştir. Bu durum, hayat pahalılığının etkisini dengeleyememekte, sanayiciler üzerinde ek bir yük oluşturmaktadır”.

- Yurt dışından gelecek yatırımcılara ilişkin çekinceler

KTSO açıklamasında, sanayiciler olarak yurt dışından gelecek yatırımcıya karşı olmadıkları halde bazı çekinceleri bulunduğu belirtilerek, konuyla ilgili çekinceler şu şekilde sıralandı:

“Yurt dışından gelecek yatırımcılarla yerli üreticilerin eşit koşullarda rekabet edebilmesi sağlanmalıdır. Yurt dışından gelen yatırımcıların kendi ülkelerinde faydalandıkları teşviklerin benzerleri kendi yöneticilerimiz tarafından yerli üreticiler için de tekrardan kurgulanmalıdır. Aksi takdirde, yerli sanayicinin rekabet etme şansı kalmayacaktır. Yurt dışından gelen yatırımcıların, üretim fazlası olan sektörlere yatırım yapması yerli üretimi olumsuz etkileyebilir. Bu durum, Kıbrıs Türk sanayisinin geleceğini tehlikeye sokacaktır”.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minareliköy’de Şantiyede Kazmalı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı11 Aralık 2024 Çarşamba 13:10
  • Girne, Kalkanlı ve Gaziveren’de Uyuşturucu Operasyonları: Üç Kişi Tutuklandı11 Aralık 2024 Çarşamba 12:54
  • Tonguç Kotak yazdı...Basketbolda “sivrisinekler” viziler11 Aralık 2024 Çarşamba 12:47
  • “Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’de yayımlandı11 Aralık 2024 Çarşamba 11:48
  • Meteoroloji uyardı... Tozlu hava geliyor!11 Aralık 2024 Çarşamba 11:47
  • Hellimle ilgili değişiklikler Resmi Gazete’de11 Aralık 2024 Çarşamba 11:25
  • Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında seyrediyor11 Aralık 2024 Çarşamba 11:06
  • Tufan Erhürman: Kalkınma Planı öncesinde nüfus sayımı ve planlanması yapılması lazım11 Aralık 2024 Çarşamba 11:06
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Yeni geçiş kapıları için görüşmeler yakında olacak11 Aralık 2024 Çarşamba 10:43
  • Üstel: Devletin hiçbir kuruşu kurultay için harcanmamıştır11 Aralık 2024 Çarşamba 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti