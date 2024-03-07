KTSO: Zeytinyağı tağşiş denetimleri için laboratuvar altyapısı şart

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) zeytinyağı tağşiş denetimleri için laboratuvar altyapısının şart olduğunu vurguladı, bunu hayata geçirmeye talip olduklarını kaydetti.

KTSO’dan yapılan açıklamada, zeytinyağı sektörünün son yıllarda önemli gelişme gösterdiği, kurulan yeni nesil değirmenler ve iyi tarıma uygun, düzenli zeytin bahçeleri kurulduğu dile getirildi.

Bunun yanı sıra, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Avrupa Birliği denetimlerinden de geçerek uygunluk alan zeytinyağı üreticileri de bulunduğu ifade edilen açıklamada, “Yerli üretimde yüksek katma değerinin yanı sıra ülkemizin niş ürünleri arasında da yer alan zeytinyağı sektöründe yaşanan son gelişmeleri kaygı ve üzüntüyle takip ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Bu bağlamda, ülkede üretilen bazı zeytinyağı markalarında ortaya çıkan tağşiş konusunu önemsedikleri kaydedilen açıklama şöyle sürdü:

“Bazı firmaların ürettiği zeytinyağlarında tespit edilen tağşiş durumu yukarıda belirtilen kapsamda üretim yapan firmalarımızı da zan altında bırakmakta ve rahatsız etmektedir.

Gerekli laboratuvar altyapısının bulunmaması ve analizler için dışa bağımlı olmamız, sektörün gelişmesinin devamının sağlanabilmesi için gereken denetimlerin yapılmasının önünde engel oluşturmaktadır.

Bu engelin en kısa sürede aşılması için sektörün bütün paydaşlarını, devletin ilgili birimlerini eşgüdüm içerisinde birlikte ivedi bir şeklide çalışmaya ve sorunun aşılmasına davet ediyoruz.

17 bin 25 laboratuvar akreditasyon deneyimi de bulunan Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, ülkemizde ihtiyaç duyulan gıda laboratuvarını hayata geçirmeye de ayrıca talibiz.”