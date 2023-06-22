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KTSO'da pazarlama ve satış eğitimi

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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi organizasyonu ile “Neuro Pazarlama ve Satışın Temelleri Eğitimi” gerçekleştirildi.
KTSO'da pazarlama ve satış eğitimi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi organizasyonu ile “Neuro Pazarlama ve Satışın Temelleri Eğitimi” gerçekleştirildi.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Koç, Eğitmen ve Bilinçaltı Teknikleri Uzmanı Mine Canova tarafından verilen eğitim, satış elemanlarına satış süreci içindeki farklılıkları aktarmak, müşteri satış ilişkisini temel aşamalarını incelemek, bilgi toplama, uygulamalar yaptırarak satış becerilerini geliştirmek ve genel farkındalık sağlamak amacıyla düzenlendi.

Eğitim sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar dağıtıldı.

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