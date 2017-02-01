KTSO’dan ilkokullara yönelik yerli ürün ve hijyen kampanyası...

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Ocak ayı boyunca ilkokulları ziyaret ederek, 3. sınıflara yönelik olarak sanayi-yerli ürün ve hijyen kampanyası yaptı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, okul ziyaretlerinde çocuklara, sanayi ve yerli üretimin önemi gerçekleştirilen sunum ile anlatılırken, el yıkamanın ve kişisel hijyenin önemi hazırlanan video eşliğinde aktarıldı.

Okullardaki çalışmayı Oda Eğitim Koordinatörü Deniz Berkol ve Basın-İletişim Sorumlusu Hüseyin Ezgin yürüttü. Kampanya dahilinde Kuzey Kıbrıs genelinde seçilen pilot okullarda yürütülen kampanyada; sanayinin ne olduğu, yerli üretimi yapılan ürünler, yerli üretim tüketmenin önemi sunum şeklinde çocuklara anlatıldı. Bunun yanında, kişisel hijyenin önemini anlatan, ellerin nasıl ve ne zaman yıkanacağını vurgulayan video filmi çocuklara gösterildi.

Sunum ve video gösterisinin ardından öğrencilere sorular yöneltilerek konunun pekiştirilmesi sağlandı. Eğitim Koordinatörü Deniz Berkol, yapılan kampanyanın yararlı geçtiğini ifade ederek, “Bu yıl ilkokul üçüncü sınıflara yönelik olarak hazırladığımız çalışmadan oldukça verimli sonuçlar aldık. Genelde ziyaret ettiğimiz okullardaki çocuklar oldukça aktif olarak bizlere katıldı ve onlardan gelen cevaplarla vermeye çalıştıklarımızı aldıklarına inanıyorum” dedi.

Etkinlik çerçevesinde çocuklara sanayi-yerli üretim ve hijyeni anlatan broşürler ile yerli ürünlerin yer aldığı magnetler dağıtıldı. Yarıyıl tatiline girilmesi nedeniyle 15 okulu kapsayan kampanya dahilinde Çayırova ve Ziyamet okullarına Şubat ayı içinde gidilecek.

Kampanyanın yapıldığı okullar şöyle:

“Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Şht. Osman Ahmet İlkokulu, Karşıyaka Merkez İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu, Dörtyol İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Aydınköy İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Şehit Tuncer İlkokulu.”