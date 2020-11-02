KTSO’dan küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesine destek

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Candan Avunduk, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için Margo çiftliğinde başlattığı atılıma destek belirtti.

Yazılı açıklama yapan Avunduk, “Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Tarım Bakanlığımıza bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesindeki Margo Çiftliklerinde 6 bin küçükbaş hayvan kapasiteli ağıl projesine başlanması mutluluk duymaktayız” dedi. Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığının da hellimin uluslararası camiada haklarının korunması için gerekli hassasiyeti göstermesi beklentisinde olduklarını belirten Avunduk, “KTSO, özellikle hellim üretiminde kullanılacak küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi konusunda yapılacak her türlü projeye ülke geleceğimiz için destek vermeye devam edecektir.” İfadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK İHRACAT HELLİMDE”

Candan Avunduk, toplam ihracatın yüzde 47.70’ini süt ürünleri ihracatı; süt ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 75’ini ise hellim ihracatından oluştuğunu belirtti. Avunduk, ülkede en büyük ihracat ürünü olan hellimin, Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret ve menşe adı olarak tescil edilmesi halinde, hellime katılacak küçükbaş hayvan sütünün başlangıçta yüzde 20, on yılda ise yüzde 50’nin üzerinde olması gerekeceğini belirtti. “Bu kapsamda, Tarım Bakanlığı’nın küçükbaş hayvan sütünü artırmak için geliştirdiği projeler, hem hellim üretimimizin, hem tarım sektörümüzün, hem de ülke ekonomimiz için son derece hayatidir” diyen Avunduk açıklamasında, Ticaret Dairesi verilerine göre, toplam ihracat ve toplam ihracat içindeki süt ürünlerinin payına yer verdi.

“İHRACATTA YÜZDE 11.62 ARTIŞ”

Avunduk, 2019 ile 2020 yıllarının ilk 9 ayı kıyaslandığında miktar bazında toplam süt ürünleri ihracatında yüzde 11.62 artış olduğunu kaydetti. Avunduk, 2020 yılının ilk 9 ayında toplam süt üretiminde ve ihracatta, pandemiye rağmen artış olmasının Tarım Bakanlığı’nın kararlı ve zamanında alınan etkin politikalar ile imalatçıların ihracat pazarlarında büyük riskler almasıyla olduğunu ifade etti. Koyun ve keçi miktarı ile koyun ve keçi sütünün düşmesinden hellimin dolayısıyla ülke tarımının geleceği açısından endişe duyduklarını kaydeden Avunduk, “Tam da bu noktada Tarım Bakanlığımızın küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için attığı adımlar geleceğe yönelik atılan en somut adımlardan bir tanesidir.” ifadelerini kullandı.

