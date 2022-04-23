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KTSO'dan Yaz Mesaisinin Kaldırılması Çağrısı

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KTSO'dan Yaz Mesaisinin Kaldırılması Çağrısı
KTSO'dan Yaz Mesaisinin Kaldırılması Çağrısı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), kamuda yaz mesaisinin kaldırılması gerektiğini ileri sürdü.

KTSO’dan yayımlanan bildiride, kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde verilebilmesi için tek mesai sistemine geçilmesi, kamudaki çalışma saatlerinin, özel sektörle uyumlaştırılması gerektiği belirtildi.

KKTC’nin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturulması ve kendi kendine yeterli olabilmesi için mal ve hizmet üretimlerinin arttırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Çalışma yaşamında zamanı azaltarak, verimlilik, hizmet ve üretim beklenemez” iddiasında bulunuldu.

Açıklamada şöyle denildi:
“Hizmetlerin yaz mesaisi nedeniyle yeterli olarak verilememesinden kaynaklı önemli düşüşler yaşanmaktadır. Ayrıca, yatırımla ilgili bürokratik işlemlerin gecikmesi, denetimlerin aksaması ve vatandaşlarımızın talep ettiği diğer hizmetlerin zamanında yapılamamasının yaratmakta olduğu önemli kayıplar unutulmamalıdır” 

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