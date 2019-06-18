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KTSPO: Ara emri, Emirname’nin bütünü için değil, Emirname’de yasadışı yapılmaya çalışıldığını savunduğumuz değişiklik içindir

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Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı emirnamesi ve alınan ara emri hakkında açıklama yayımladı.
KTSPO: Ara emri, Emirname’nin bütünü için değil, Emirname’de yasadışı yapılmaya çalışıldığını savunduğumuz değişiklik içindir

Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası yayımladığı açıklamada şu iafadelere yer verdi:

Bugün bazı gazetelerde bilinçli veya bilinçsiz Mühendis Mimar Odaları 
Birliği Şehir Plancıları Odası hakkında çıkan yanlış haberlerle ilgili 
zorunlu bir açıklama yapma gereği duyduk.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, odamızın savunduğu konularının başında 
planlı şehirlerde yaşamamız gerektiği gelir. Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi 
İmar Planı çalışmaları devam ederken, kontrolsüz büyümeyi engellemek 
için bölgede emirname çıkmasını en fazla savunan odayız. Hala daha da 
aynı fikirdeyiz ve bu fikrimizden vazgeçmeyeceğiz.

17.06.2019 Pazartesi günü alınan ara emri, Emirname’nin kendisinin 
bütünü değil, Emirname’de yasadışı yapılmaya çalışıldığını savunduğumuz 
değişikliktir. Bölgedeki kontrolsüz büyümeyi artıracak Emirname 
değişikliğinin ilgili maddeleri dava edilmiştir. Konu mahkemededir ve bu 
konu üzerinde daha fazla yorumda bulunmak yanlıştır. Ancak bazı kesimler 
bilinçli olarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Emirname hala 
yürürlüktedir ve bölge için imar planı çalışmaları devam etmektedir. 
Fasıl 96’ya dönme hayali kuranlara da böyle bir şeyin söz konusu 
olmadığını bildirmek isteriz. Emirnamelerde ya da imar planlarına 
dışarıdan yapılacak her türlü yanlış müdahalenin karşısında da yer 
almaya devam edeceğiz. Ayrıca mahkemenin alacağı karara saygı 
duymayacağını, alınan karara uymayacağını ima eden bazı kesimlerin 
açıklamaları, hukuk devleti olan ülkemiz için üzüntü vericidir.

Ülkenin ekonomik gelişmesini inşaatlaşmaya ve yüksek kat yapmaya 
bağlayan, yeşile duyarlı olmayan, bisiklet yolu, kaldırım istemeyen, 
trafik sorununu, orman alanlarının peşkeş çekilmesini, denizlerimizin 
hızla kirlenmesini, denizlerdeki canlıların hızla yok olmasını, 
kıyılarımızın işgal edilmesini ve dere yataklarının doldurulmasını dert 
etmeyen kesimlerle benzer düşünmemiz mümkün değildir. Altyapısız gelişen 
şehirlerin başına neler geldiğini hep birlikte yaşadık.

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı en kısa zamanda sonuçlanacak ve 
bir bölgemiz daha planlı yaşamaya başlayacaktır. Bu süreci en yakından 
takip eden oda olarak, dışarıdan yapılacak her türlü baskının karşısında 
en önde bizler olacağız. Diğer şehirlerimizin de planlanması için hemen 
bugün çalışmalara başlanmalıdır. Planları biten şehirlerimizin 
planlarının yürürlüğe girmesi için plan karşıtı çevrelerden gelen 
baskıya boyun eğilmeden bu planlarımız da bir an önce yürürlüğe 
konmalıdır.
 

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