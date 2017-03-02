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KTSYB’DE Başkanlığa Zeki Ali seçildi

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KTSYB’DE Başkanlığa Zeki Ali seçildi
Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği (KTSYB)14. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Zeki Ali seçildi.

KTSYB’den yapılan açıklamaya göre, birliğin yeni yönetim, denetim, disiplin ve onur kurullarının belirlendiği olağan genel kurul, Has-Der lokalinde gerçekleşti.

Birliğin, yönetim, denetim, disiplin ve onur kurulu şu isimlerden oluştu:

“KTSYB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ali, Yazman Fatoş Miralay, Sayman Fatoş Akilhoca, üyeler; Neşe Yaşın, Jenan Selçuk, Emel Kaya, Fatoş Avcısoyu Ruso, Oya Silbery, Tamer Öncül, Tuğçe Tekhanlı, Hüseyin Bahca, Denetleme Kurulu; Hakan Çakmak, Bedia Balses, Disiplin Kurulu; Ümit İnatçı, Ceyhan Özyıldız ve Onur Kurulu; Mine Ömer ve Mehmet Kansu.”

Açıklamaya göre, 28 yıldır kültür/sanat alanında örgütlü olarak mücadele veren birlik, yeni dernekler yasasının öngördüğü “tüzük değişiklikleri” yanı sıra isim değişikliğine de giderek; “Türk” kimliği ve KKTC Vatandaşlığı ibarelerinin sınırlandırıcılığından vazgeçti.

Birlik yönetimine seçilen sanatçılar yaptığı açıklamada, değişikliklerin, ülkede ürün veren her ırk/din/dilden sanatçıya kucak açmanın yanı sıra dünyada olduğu gibi adada da giderek artan ırkçılığa bir tepki olarak yapıldığını belirterek, kararın Genel Kurul’daki tüm kararlar gibi oybirliğiyle alındığını kaydetti.

Kıbrıs ve yurt dışında sanatsal faaliyetler sürdürmenin yanı sıra; Barış, Toplumsal Adalet ve Halkların Özgürlüğü, için çaba göstermeye; sanatın, dolayısıyla insanlığa ait değerlerin yok sayıldığı bu “Karanlık Barbarlık Çağı”nda “İnadına Sanat, İnadına Özgürlük” belgisine bundan sonra daha sıkı sarılacaklarını belirtti.

Sanatçılar; sanatsal üretim kadar, “daha yaşanabilir bir Dünya”  için uğraşmanın önemine de vurgu yaptı.

Genel Kurul’da birliğin yayın organı “İnsanZamanMekan”ın 11. sayısı da tanıtıldı.

136 Sayfalık yeni sayı kitabevi ve dergi satışı yapan bayilerden alınabilecek.

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