KTSYD 11. Başkanı Necati Özsoy’dan teşekkür mesajı yayınladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin 40. Yılında gerçekleşen Genel Kurul’da 11. başkanı olmanın onur ve gururunu taşıyorum. Bana göstermiş olduğunuz güvene minnettar olduğumu belirtmek isterim.

Bu görevi, bana yakışan şekilde tüm üyelerimizi kucaklayarak, dürüstçe, sevgiyle, saygıyla, yılmadan yorulmadan ekibimle birlikte çalışarak yerine getireceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Derneğimizin tarihinde ilk kez neredeyse %100 oranında katılımla Genel Kurul gerçekleşmesi beni ve tüm arkadaşlarımı son derece mutlu etmiştir.