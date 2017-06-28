KTSYD 2. Fotoğraf Yarışması başvuruları tamamlanıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) “Kıbrıs’ta Spor” temalı 2. Fotoğraf Yarışması ile ilgili başvurular 30 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

Yarışmanın şartnamesi dernek sekreterliğinden veya www.ktsyd.org adresinden temin edilebiliyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören Fotoğraf Yarışması’nın ana sponsorluğunu ilk yılda olduğu gibi bu yıl da Eziç üstleniyor. Yarışmanın ödül töreni ise 11 Temmuz Basın Günü’nde yapılacak.

Yarışmaya 3 Haziran 2016 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında çekilen fotoğraflarla katılım gerçekleştirilebilecek. Yarışmada Eziç Özel Ödülü, KTSYD Mansiyon Ödülü ve ilk üç içerisine girecek olan fotoğraflara para ödülü verilecek.

TOPLAM 6 BİN 500 TL ÖDÜL

Birinciye 2 bin 500 TL, ikinciye bin 500 TL ve üçüncüye bin TL para ödülünün verileceği yarışmada ayrıca Eziç Özel Ödülü’ne bin TL, KTSYD Mansiyon Ödülü’ne de 500 TL verilecek.

Ödül Töreni’nde toplamda 6 bin 500 TL para ödülü verilmiş olacak. İlk üç içerisine girecek olan fotoğraflar ve KTSYD Mansiyon Ödülü, sadece KTSYD üyelerinin yaptığı başvurular arasından değerlendirilecek. Eziç Özel Ödülü’nde değerlendirme, KTSYD üyeleri dışında dışarıdan katılım gösteren vatandaşların başvuruları arasından yapılacak.