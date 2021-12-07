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KTSYD 2021 Masterler Kupası başladı

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KTSYD 2021 Masterler Kupası başladı
KTSYD 2021 Masterler Kupası başladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen KTSYD 2021 Masterler Kupası başladı.

KKTF kortlarında yer alan ve 7-10 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonun ilk maçları oynandı.mev_6188.jpg

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük çekişmeye sahne olan turnuva bu yıl 12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde kadın ve erkekler olmak üzere düzenleniyor.

Turnuvanın açılış maçları öncesinde KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri, KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu, sporcular ve hakemler toplu anı fotoğrafı çekerek organizasyonu başlattı.mev_6119.jpg

Kategorilerinde ilk 8 içerisinde yer alan tenisçilerin mücadele ettiği turnuvanın final maçları ve ödül töreni 10 Aralık 2021 Cuma günü KKTF kortlarında gerçekleştirilecek.

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