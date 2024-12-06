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KTSYD Basketbol Kupası kuraları çekildi

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​​​​​​​Basketbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen  KTSYD Kupası kuraları çekildi.
KTSYD Basketbol Kupası kuraları çekildi

KTSYD Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda kura çekimi yapıldı. KTSYD Sportif İşler Sorumlusu Ahmet Özsoy’un açılış konuşması yaptığı basın toplantısında kura çekimine geçmeden önce Başkanı Necati Özsoy bir konuşma yaptı. Özsoy konuşmasında  KTSYD’nin 41. Yılında tüm federasyonlarla işbirliğine devam ettiklerini, futboldaki gibi her sezon öncesi KTSYD Kupası’nın en prestijli kupa olma özelliğine sahip olmaya özen gösterdiklerini hatırlattı.  KTSYD Basketbol Kupası’nın en son 2019 yılında gerçekleştiğini ve bu sezon yeniden düzenlenecek olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Özsoy,  turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dilerken turnuvanın centilmence geçeceğine inancının tam olduğunu vurguladı. Daha sonra Basketbol Federasyonu yöneticileri tarafından kura çekimi gerçekleşti. Turnuva lig sezonundan önce gerçekleşecek. Başlama tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Erkeklerde

Akdeniz Spor Birliği – Ankaspor

İskele Gençler Birliği – Soyer Aksu

Cortado Adaspor – Gönyeli

Base Basketbol – Çetinkaya karşılaşacaklar.

Kadınlarda

Gönyeli – Akdeniz Spor Birliği galibi Levnet ile karşılaşacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi – İskele Gençler Birliği galibi de Base Basketbol ile mücadele verecekler.

Kazananlar final oynayacak.

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