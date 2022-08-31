  • BIST 3.185,89
  • Altın 1006.853
  • Dolar 18.1808
  • Euro 18.2329
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

KTSYD eğitim semineri düzenliyor

» »
KTSYD eğitim semineri düzenliyor
KTSYD eğitim semineri düzenliyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 3 Eylül Cumartesi günü KTSYD Genel Merkezi’nde düzenlenecek olan ve 10:30’da başlayacak olan eğitim seminerinde TRT Spikeri-Eğitmen Güven Göktaş, “Beden Dili ve Röportaj Teknikleri” ve “Dilin Etkili Kullanımı” başlıklarında sunum yapacak. Göktaş, Ocak ayında düzenlenen Sporun Vizyonu Eğitim Semineri’ne de konuşmacı olarak katılmış ve üyelere “Canlı yayın ve üslup” konu başlığında deneyimlerini aktarmıştı.

guven-goktas.jpg

Yönetim Kurulu aldığı karar doğrultusunda üyelerin mesleki anlamda bilgi birikimlerini artırmaları da gözetilerek eğitim faaliyetlere devam edileceğini duyururken, dönem içerisinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerine katılımın Türkiye ve Kıbrıs’ın güneyindeki müsabakalara akredite talep edilmesi durumunda önemli olacağını vurguladı. Bu çerçevede faaliyetlere katılım gösteren üyelerin öncelik hakkı olacağı belirtilirken, yurtdışına gidecek olan federasyon ve benzeri kafilelerden talep gelmesi halinde de basın mensubu belirlenmesi için de eğitimlere katılıma dikkat edileceği ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öztürkler, “51/95 Belediyeler Yasasının Çalışmaları Çok Verimli Bir Şekilde Devam Ediyor”31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:36
  • İstatistik Kurumu, 5 – 18 Eylül tarihleri arasında adres listeleme çalışması yapacak31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:21
  • Dışişleri Bakanlığı: Rum liderliği, gerçekleri çarptırıyor!31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:05
  • Maliye Bakanı Şan, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Üyelerini Kabul Etti31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:57
  • Fuat Namsoy aday adaylığı başvurusunu yaptı31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:53
  • Botoks olayında bir kadın daha tutuklandı31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:46
  • Sucuoğlu: Kurultayla Geldim, Kurultayla Giderim31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:39
  • Cumartesi ve Pazar bu yola dikkat!31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:34
  • Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareket eden kişi hakkında yasal işlem31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:29
  • Sıcak ve nemli hava sürecek31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti