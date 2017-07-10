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KTSYD fotoğraf yarışması ödül töreni yarın akşam

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KTSYD fotoğraf yarışması ödül töreni yarın akşam
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından Eziç sponsorluğunda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen KTSYD Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni yarın akşam saat 20.00’de KTSYD Fikret Ünlü Havuz Başı’nda düzenlenecek.

KTSYD Yönetim Kurulu tarafından belirlenen jüride Türkiye Spor Yazarları Derneği’nden Bahri Havadır, Güney Kıbrıs’tan EAK temsilcisi Pambos Savvides, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği temsilcisi Hasan Bağlar ile Spor Fotoğrafçısı ve sayfa tasarımcısı Uğur Kaptanoğlu yer aldı.

KTSYD’den yapılan açıklamaya göre, Jüri gerçekleştirdiği toplantıda, KTSYD üyeleri tarafından gönderilen fotoğrafları inceleyerek seçim yaptı. Toplantıda ödül alacak üç fotoğraf belirlenirken, bir fotoğraf da jüri özel ödülüne layık görüldü. Öte yandan KTSYD üyeleri tarafından gönderilen ve KTSYD Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir fotoğrafa KTSYD Özel Ödülü,  EZİÇ Şirketler Direktörü Mehmet Eziç tarafından seçilen bir fotoğrafa ise Eziç Özel Ödülü verilecek.

Ödül alacak fotoğraflar, yarın akşam gerçekleşecek gecede açıklanacak, yarışmaya başvuru yapılan fotoğraflardan seçilenler de sergilenecek.

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