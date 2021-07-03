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KTSYD ‘Gürkan ile devam’ dedi

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Olağan Seçimli Genel Kurulu tamamlandı
KTSYD ‘Gürkan ile devam’ dedi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) Olağan Seçimli Genel Kurulu, 3 Temmuz 2021 tarihinde derneğin Göçmenköy’de yer alan genel merkezinde gerçekleştirildi. Genel kurulda 25 Temmuz 2020 – 3 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan faaliyet ve mali raporlar oybirliği ile onaylanırken, başkan adaylığına tek başvuruyu yapan mevcut başkan Burhan Gürkan, üyelerin onayını alarak yeniden başkanlık görevine getirildi.

 

Raporlar oybirliği ile onaylandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda Divan Başkanlığına Songuç Kürşad, sekreterlik görevlerine Soydan Sakallı ve Eren Şişik getirildi.

Gündem maddeleri çerçevesinde 25 Temmuz 2020 – 3 Temmuz 2021 dönemine ait faaliyet raporunu Başkan Burhan Gürkan, aynı döneme ait mali raporu da Hasan Küçük üyelere aktardı. Her iki rapor da üyeler tarafından oybirliği ile onaylandı.

 

Gürkan yeniden başkan

Raporların onaylanmasının ardından gündem maddesi çerçevesinde başkanlık seçimine geçildi. Başkanlık için tek aday olan Burhan Gürkan üyelerin onayını alarak yeniden başkan seçildi.

Üyelere hitaben yaptığı konuşmada Gürkan kendisine onay veren üyelere teşekkür ederken, geride kalan dönemde birlikte çalıştığı isimlere katkıları için teşekkür etti. Gürkan ayrıca yeni dönem içerisinde başta tesisleşme yönünde atılacak adımlar, eğitim ve üye yapısı ve bu yapının geliştirilmesi ile ilgili konular ve derneğin mali yapısının geliştirilmesine yönelik izlenecek yol ve oluşturulması düşünülen komitelerle ilgili bilgi verdi.

Genel kurul üyelerin dilek ve temenniler kısmında görüşlerini aktarması ile sonlandı.

 

Yönetim Kurulu

Genel kurul dilek ve temenniler kısmı ile tamamlandı. Burhan Gürkan başkanlığında iki yıllığına göreve gelen yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu: Şükrü Burağan, Necati Özsoy, Çilen Ulusoy, Çağın Özılgaz, Hüseyin Köprülü, Ahmet Özyaşar, Ali Yöney, Beyzade Ünalmış, Serkan Soyalan, Necmi Usal (Üye) Yusuf Yıldızev, Hamit Sakallı (Yedek Üye)

Disiplin Kurulu: Ogün Genç Kaçmaz, Hüseyin Kıral (Üye) Cemil Garip, Necati Külahlılar (Yedek Üye)

Denetleme Kurulu: İbrahim Özsoy, Recep Özkamalı, Levent Tezel (Üye) Hüseyin Özbarışcı (Yedek Üye)

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