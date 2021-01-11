KTSYD Hentbol Erkekler Kupası UKÜ'nün

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ev sahipliğinde ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası yarı final maçı tamamlandı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ev sahipliğinde ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası yarı final maçı tamamlandı.

UKÜ ile Özgür Adımlar arasında oynan maçta ilk yarıda UKÜ 21-16’lık skorla üstünlük sağladı. Maçın ikinci yarısında da 41-26 avantajla maçı tamamlayan UKÜ, şampiyonluğunu ilan etti.

“Maçın gözde ismi Berkman”

KTSYD Hentbol Kupası erkekler finalinde başarılı performans ile göz dolduran UKÜ’lü oyuncu Berkman Ayalılar, Uhlsport Maçın Adamı Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Finalin ardından şampiyon UKÜ, ikinci olarak Özgür Adımlar oldu. Uhlsport Maçın Adamı’na kupasını ve oyuncuların madalyalarını Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi Çilen Ulusoy takdim etti.