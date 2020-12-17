KTSYD Hentbol Kupası kadınlarda başlayacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası daha önce duyurulanın aksine kadınlar kategorisinde başlayacak.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası daha önce duyurulanın aksine kadınlar kategorisinde başlayacak.

Önceki gün gerçekleştirilen kura çekiminde kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenleneceği duyurulan kupa mücadelesi, Gençlik Gücü erkek takımında bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkması ve takımın izole olması sonrasında koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk etapta kadınlar kategorisinde başlayacak.

KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen organizasyonda kadın maçları 18, 19 ve 20 Aralık 2020 tarihlerinde CIU Arena’da ve seyircisiz olarak oynanacak. Yaşanacak gelişmelere göre erkeklerde kupa mücadelesinin önümüzdeki hafta oynanması düşünülüyor.

KTSYD Hentbol Kupası’nda kadınlar kategorisi programı şöyle:

18 Aralık Cuma

Kadınlar Ön Eleme: Ozanköy – Levent (17.30)

19 Aralık Cumartesi

Kadınlar Yarı Final: UKÜ – Şahlan (13.00)

Kadınlar Yarı Final: DİGEM – Ön eleme galibi (15.00)

20 Aralık Pazar

Kadınlar Final (13.00)