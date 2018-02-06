KTSYD Hentbol Kupası sahiplerini buldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen KTSYD Hentbol Kupası, dün akşam (5 Şubat Pazartesi) oynanan final karşılaşmaları ile tamamlandı. “Bağımlılığımız spor, tutkumuz hentbol” sloganı ile, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek verdiği, Telsim’in katkıları ile gerçekleştirilen kupada erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) şampiyon oldu.

Şampiyonlar DAÜ ve UKÜ

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan ilk final mücadelesinde DAÜ ile Gençlik Gücü büyük erkek takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 16-15 DAÜ üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın sonunda DAÜ rakibini 34-30 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Erkekler finalinin ardından büyük kadınlar finalinde UKÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşılaştı. Rakibini 28-25 mağlup eden UKÜ, KTSYD Kupası’nı şampiyon olarak tamamladı.

Ödül töreni

Karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde ikincilere ve şampiyonlara kupaları ile madalyaları takdim edildi. Kupanın anısına KKTC Hentbol Federasyonu, KTSYD’ye bir plaket takdim ederken, KTSYD de Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na katkılarından dolayı plaket takdiminde bulundu. Kadınlarda ikinci olan YDÜ’ye kupa ve madalyalarını KTSYD Sosyal İşler Sorumlusu Hamit Sakallı, şampiyon UKÜ’ye Dış İlişkiler Sorumlusu Levent Tezel, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Mustafa Akyön ve Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu takdim etti. Erkekler ikincisi Gençlik Gücü’ne kupa ve madalyalarını KTSYD Genel Sekreter Yardımcısı Tahir Topaloğlu, şampiyon DAÜ’ye KTSYD Asbaşkanı Burhan Gürkan, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Mustafa Akyön ve Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu kupa ve madalyalarını verdi.



