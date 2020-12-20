  • BIST 1.408
  • Altın 461,101
  • Dolar 7,6288
  • Euro 9,3315
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 13 pozitif vaka 7'si yerel!

KTSYD Hentbol Kupası'nda yarı finaller oynandı

» »
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Hentbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası kadınlar mücadelesinde yarı final maçları bugün (19 Aralık 2020 Cumartesi) oynandı.
KTSYD Hentbol Kupası'nda yarı finaller oynandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Hentbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası kadınlar mücadelesinde yarı final maçları bugün (19 Aralık 2020 Cumartesi) oynandı.

KKTC Telsim’in katkılarıyla CIU Arena’da oynanan kupadaki ilk yarı finalde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Şahlan karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 24-11 önde tamamlayan UKÜ, karşılaşmayı da 42-26 kazanarak kupadaki ilk finalist oldu.

Günün ikinci yarı finalinde DİGEM ile Levent karşılaştı. DİGEM ilk yarısını 19-12 önde tamamladığı karşılaşmayı 39-25 kazanarak finalde UKÜ’nün rakibi oldu.

 

Finalde maçın oyuncusu da seçilecek

Seyircisiz olarak CIU Arena’da gerçekleşen KTSYD Hentbol Kupası’nda kadınlar finali 20 Aralık Pazar günü saat 13.00’te oynanacak. Final karşılaşmasının ardından düzenlenecek ödül töreni ile takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek. Finalin ardından ayrıca ‘UHL Spor Maçın Oyuncusu’ ödülü de belirlenecek ve Sport Target tarafından seçilecek oyuncuya hediye çeki takdim edilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTSYD Master Kupası devam ediyor10 Aralık 2020 Perşembe 17:40
  • Kempo Antrenör, Hakem Semineri Yapıldı09 Aralık 2020 Çarşamba 17:28
  • Teniste KTSYD Master Kupası’na doğru07 Aralık 2020 Pazartesi 15:33
  • Üç turluk KTOEÖS ayağını 4 sporcu kayıpsız tamamladı.07 Aralık 2020 Pazartesi 14:25
  • Masa Tenisi Sezonu Minikler ile Açtı05 Aralık 2020 Cumartesi 17:04
  • 2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası Başlıyor03 Aralık 2020 Perşembe 14:20
  • KTSYD Master Kupası Düzenleniyor01 Aralık 2020 Salı 14:36
  • Kempo Antrenör Hakem Semineri Yapiliyor29 Kasım 2020 Pazar 15:04
  • Formula 1 tarihi İstanbul’da değişti; Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu!15 Kasım 2020 Pazar 16:13
  • Hamilton Schumacher'in Rekoru İçin İstanbul'da13 Kasım 2020 Cuma 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti