“KTSYD, KKTC için büyük önem taşımaktadır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği ve Bafra bölgesinde bulunan Concorde Luxury Resort’ta gerçekleşen, Sporun Vizyonu Eğitim Semineri’ne katıldı.

Aralarında, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir ve Türkiye’nin tanınmış teknik direktörlerinden Yılmaz Vural’ın da bulunduğu seminerde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar;

“Hem spordan hem de meslekten gelmiş biri olarak burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Spor yazarları, ülkemiz adına olmazsa olmazımızdır” diye konuştu.

KKTC’nin dünyada tanınması adına sporun en önemli basamak olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar; “KTSYD’nin, ülkemiz için büyük bir yeri ve genç spor yazarlarına da ülkemizin ihtiyacı vardır. Emek veren tüm spor yazarlarına teşekkür ederim” dedi.