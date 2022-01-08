  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKarantina Sürelerine Yeni Düzenleme

“KTSYD, KKTC için büyük önem taşımaktadır”

» »
“KTSYD, KKTC için büyük önem taşımaktadır”
“KTSYD, KKTC için büyük önem taşımaktadır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği ve Bafra bölgesinde bulunan Concorde Luxury Resort’ta gerçekleşen, Sporun Vizyonu Eğitim Semineri’ne katıldı.

Aralarında, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir ve Türkiye’nin tanınmış teknik direktörlerinden Yılmaz Vural’ın da bulunduğu seminerde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar;

“Hem spordan hem de meslekten gelmiş biri olarak burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Spor yazarları, ülkemiz adına olmazsa olmazımızdır” diye konuştu.

KKTC’nin dünyada tanınması adına sporun en önemli basamak olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar; “KTSYD’nin, ülkemiz için büyük bir yeri ve genç spor yazarlarına da ülkemizin ihtiyacı vardır. Emek veren tüm spor yazarlarına teşekkür ederim” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Atıcılık Federasyonu 2021 Yılı Faaliyet Programını Başarılı Bir Şekilde Tamamlamıştır.24 Aralık 2021 Cuma 16:34
  • Kempo Gençlik Kupası Şampiyonası Yapıldı14 Aralık 2021 Salı 16:50
  • Sosyal Medyada En Çok Konuşulan İsimler Belli Oldu10 Aralık 2021 Cuma 21:42
  • Masterler başlıyor!06 Aralık 2021 Pazartesi 16:27
  • Levent College öğrencileri ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Basketbol Takımı basketbol oynadı04 Aralık 2021 Cumartesi 14:13
  • Harmancı: Surlariçi’ndeki Çocuklarımıza İmkan Yaratmaya Devam Edeceğiz16 Kasım 2021 Salı 17:43
  • Mustafa Alnar Avrupa şampiyonu oldu!08 Kasım 2021 Pazartesi 23:22
  • KKTF 2021 KKTC Başbakanlık Kupası yarın saat 15:00'te08 Kasım 2021 Pazartesi 22:05
  • CMC’de President’s Putter Golf Turnuvası Şampiyon’u Hasan Garabli…08 Kasım 2021 Pazartesi 17:22
  • Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu06 Kasım 2021 Cumartesi 20:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti