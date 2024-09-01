KTSYD Kupası için Basın Toplantısı Düzenlenecek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), her sezon öncesinde organize ettiği KTSYD Kupası’nın bu yılki basın toplantısını 3 Eylül 2024 Salı günü gerçekleştirecek.

Toplantı, KTSYD Genel Merkezi'nde yer alan Özcan Özcanhan Konferans Salonu'nda saat 10:30'da başlayacak.

Bu yıl 37.'si düzenlenecek olan KTSYD Kupası'nda Miracle Değirmenlik ve Yenicami takımları karşı karşıya gelecek. KTSYD Başkanı Necati Özsoy liderliğindeki yönetim kurulu, sezonun en prestijli kupalarından biri olan KTSYD Kupası öncesinde yapılacak basın toplantısında, takımların hazırlık süreçleri ve hedefleri hakkında bilgiler verecek.

Basın toplantısına Yenicami adına kulüp başkanı Ahmet Gençosman, teknik direktör Hasan Topaloğlu ve takım kaptanı katılırken, Miracle Değirmenlik adına ise kulüp başkanı Hakan Törehan, teknik direktör Özgü Bayraktar ve takım kaptanı yer alacak.

Her iki kulüp de 2024-2025 sezonuna iddialı kadrolarla giriyor. Miracle Değirmenlik ve Yenicami arasında oynanacak 37. KTSYD Kupası maçı, 7 Eylül Cumartesi akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilecek. Maç öncesinde yapılan bu basın toplantısı, her iki kulübün de sezon öncesi hedeflerini ve maç hazırlıklarını aktarmaları için önemli bir platform olacak.