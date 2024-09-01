  • BIST 9833.22
  • Altın 2740.775
  • Dolar 34.0519
  • Euro 37.6074
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'de tıbbı malzeme taşıyan yardım konvoyunu vurdu, beş nakliye çalışanı hayatını kaybetti

KTSYD Kupası için Basın Toplantısı Düzenlenecek

» »
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), her sezon öncesinde organize ettiği KTSYD Kupası’nın bu yılki basın toplantısını 3 Eylül 2024 Salı günü gerçekleştirecek.
KTSYD Kupası için Basın Toplantısı Düzenlenecek

Toplantı, KTSYD Genel Merkezi'nde yer alan Özcan Özcanhan Konferans Salonu'nda saat 10:30'da başlayacak.

Bu yıl 37.'si düzenlenecek olan KTSYD Kupası'nda Miracle Değirmenlik ve Yenicami takımları karşı karşıya gelecek. KTSYD Başkanı Necati Özsoy liderliğindeki yönetim kurulu, sezonun en prestijli kupalarından biri olan KTSYD Kupası öncesinde yapılacak basın toplantısında, takımların hazırlık süreçleri ve hedefleri hakkında bilgiler verecek.

Basın toplantısına Yenicami adına kulüp başkanı Ahmet Gençosman, teknik direktör Hasan Topaloğlu ve takım kaptanı katılırken, Miracle Değirmenlik adına ise kulüp başkanı Hakan Törehan, teknik direktör Özgü Bayraktar ve takım kaptanı yer alacak.

Her iki kulüp de 2024-2025 sezonuna iddialı kadrolarla giriyor. Miracle Değirmenlik ve Yenicami arasında oynanacak 37. KTSYD Kupası maçı, 7 Eylül Cumartesi akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilecek. Maç öncesinde yapılan bu basın toplantısı, her iki kulübün de sezon öncesi hedeflerini ve maç hazırlıklarını aktarmaları için önemli bir platform olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe - Göztepe: Ali Koç'u iterek düşüren zanlıya ev hapsi cezası verildi19 Ağustos 2024 Pazartesi 21:43
  • TFF’den ortaya karışık açıklama18 Ağustos 2024 Pazar 16:34
  • Ali Koç’u iterek düşüren Fatih Özkan’a ev hapsi18 Ağustos 2024 Pazar 14:15
  • “Bu ülkede spor artık bir dairenin idare edeceği boyutta değil"12 Ağustos 2024 Pazartesi 11:46
  • Sekiz soruda Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı22 Temmuz 2024 Pazartesi 19:40
  • Taraftarlar, Mert Müldür'ün volesini EURO 2024'ün en güzel golü seçti20 Temmuz 2024 Cumartesi 21:15
  • Maraş'ta hareketlilik başladı19 Temmuz 2024 Cuma 09:51
  • U14’lerin en büyüğü Çetinkaya18 Temmuz 2024 Perşembe 08:31
  • Ferit Açıkyıldız anıldı15 Temmuz 2024 Pazartesi 08:30
  • EURO 2024 final maçı: İspanya ve İngiltere karşı karşıya geliyor14 Temmuz 2024 Pazar 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti