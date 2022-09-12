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KTSYD Kupası Miracle Derğirmenlik’in

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupasını Miracle Değirmenlik kazandı.
KTSYD Kupası Miracle Derğirmenlik’in

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan KTSYD Kupası finalinde Merit Alsancak Yeşilova’yı, 4-0 mağlup eden Miracle Değirmenlik kupaya uzandı.

Miracle Değirmenlik’e galibiyeti getiren goller Hüseyin Deynekli, Burak Koçar, Barkın Özaşık ve Semih Ünaldı’nın ayağından gelirken, karşılaşmayı izleyen spor yazarlarının oylarıyla maçın oyuncusu da Semih Ünaldı seçildi.

KTSYD Kupası şampiyonu Miracle Değirmenlik’e kupa ve madalyaları ise TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ve KTSYD Başkanı Burhan Gürkan tarafından takdim edildi.

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