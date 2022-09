KTSYD Kupası öncesi her iki takım teknik direktörü ve kaptanı basın toplantısında görüşlerini aktardı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası öncesi her iki takım teknik direktörü ve kaptanı basın toplantısında görüşlerini aktardı

Hedefleri şampiyonluk

Bu yıl 35’incisi düzenlenecek olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası, 10 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Önemli karşılaşma öncesi finali oynayacak olan Miracle Değirmenlik ve Merit Alsancak Yeşilova’da Teknik Direktörler ile takım kaptanları basın toplantısında buluştu. Her iki camiada da hedef anlamlı kupayı müzeye götürmek.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen bu yıl 35’incisi oynanacak olan olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası, 10 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Miracle Değirmenlik ile Merit Alsancak Yeşilova arasında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Lig öncesi en önemli prova olarak görülen KTSYD Kupası finali öncesi Miracle Değirmenlik Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, Merit Alsancak Yeşilova Teknik Sorumlusu Kadir Çelik, Miracle Değirmenlik takım kaptanı Salih Say ve Merit Alsancak Yeşilova takım kaptanı Billy Mehmet, KTSYD Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında buluştu.

Gürkan: Güzel bir final olacak

Basın toplantısında ilk olarak sözü KTSYD Başkanı Burhan Gürkan aldı. Yönetim olarak her yıl bu kupayı kimin oynayacağını belirlemenin farklı bir heyecan olduğunu belirten Gürkan, “Yaptığımız değerlendirme sonucunda iki güzide ekibimizde karar kıldık. Güzel bir final olacak, içimiz rahat. Bundan sonra futbol konuşacak. Her sezon öncesi KTSYD Kupası ilk ciddi sınavdır. Çok önemsenir, takımlar oynamak ister. Biz de kupayı organize ederken çok keyif alırız. Günün sonunda ülke futbolu kazanır. Her iki takıma kupamızda yer alacakları için çok teşekkür eder başarılar dilerim. Umarım sezon sonu da istedikleri hedefe ulaşırlar” dedi.

Bolkan: Sahaya kupayı kazanmak için çıkacağız

Miracle Değirmenlik Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, tarihlerinde olmayan kupayı almak istediklerini söyledi. “Başkanımız ve yönetimimizle birlikte sezona çok iyi hazırlanıyoruz” diyerek sözlerine başlayan Bolkan, “Hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. 15 transfer yaptık. Ancak transfer yapmakla hedefe ulaşılmıyor. Önemli olan takım olabilmek ve bunu sahaya yansıtabilmek. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. KTSYD Kupası’na önem veriyoruz. Miracle Değirmenlik geçmiş yıllarda Süper Lig’de boy gösterdi ancak hiç kupa kazanamadı. Biz ilk kupamızı kazanmak istiyoruz. Cumartesi günü sahaya kupayı kazanmak için çıkacağız” dedi.

Çelik: Dostluk kazansın

Merit Alsancak Yeşilova Teknik Sorumlusu Kadir Çelik, iyi çalıştıklarını, lig öncesi çok değerli bir final oynayacaklarını ve bundan dolayı heyecanlı olduklarını söyledi.

“Önceliğimiz karşılaşmanın dostluk çerçevesinde geçmesi” diyen Çelik, “Biz iyi bir takımız. Aşağı yukarı geçtiğimiz sezonlardaki kadro ile mücadele edeceğiz. Bu karşılaşmada yabancı oyuncumuz takımla henüz çalışma fırsatı bulamadığı için süre vermeyi düşünmüyorum. İyi futbol oynamaya çalışıp kazanmak istiyoruz. Bu final Merit Alsancak Yeşilova’nın ikinci finali olacak. İlk kez kazanmak istiyoruz. Benim için de anlamlı bir maç olacak. Kıbrıs’taki ilk finalime çıkıyorum. Kupayı kazanıp lige moralli girme hedefindeyiz. Ligde de hedefimiz şampiyonluğa oynamaktır” ifadelerini kullandı.

Say: Kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz

Miracle Değirmenlik takım kaptanı Salih Say da önemli maç öncesi görüşlerini aktardı. “Zor bir finale çıkacağız” diyen Say, “Daha önce Merit Alsancak Yeşilova’da bu karşılaşmayı oynamıştım. Zor bir karşılaşmanın bizleri beklediğini söyleyebilirim. Ne yaptığını bilen, oturmuş bir kadroya karşı oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Sezona çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Başkanımız Hakan Törehan ve eşi Ebru Törehan başta olmak üzere bizlere profesyonel bir ortam yarattılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz tarihimizde olmayan kupayı kazanıp lige iyi bir başlangıç yapmaktır” şeklinde konuştu.

Mehmet: Çok iyi hazırlandık, kazanmak istiyoruz

Basın toplantısında son olarak Merit Alsancak Yeşilova takım kaptanı Billy Mehmet önemli final öncesi açıklamalarda bulundu.

“Biz iyi bir takımız” diyen Billy Mehmet, “KTSYD Kupası’nda oynayacak olmalarının heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Kupaya önem veriyoruz. Bizim için lig öncesi önemli bir prova olacak. Rakibimiz iyi transferler yaptı. Zor bir maç olacak ancak biz de iyi takımız. Genç arkadaşlarımız var. Onlara güveniyorum. Takım olarak kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Futbol severleri maça davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Basın toplantısı soru – cevap bölümü ile tamamlanırken, her iki takım kupa ile objektiflere poz verdi.