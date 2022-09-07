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KTSYD Kupası’na doğru

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KTSYD Kupası’na doğru
KTSYD Kupası’na doğru

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından her sezon öncesi düzenlenen, futbolda ilk ciddi sınav olarak nitelendirilen KTSYD Kupası bu yıl 35. kez organize ediliyor. Bu yılki kupa karşılaşmasında Süper Lig’in iki ekibi Merit Alsancak Yeşilova ile Miracle Değirmenlik karşı karşıya gelecek. 10 Eylül Cumartesi günü Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer alacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

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Son olarak Yonpaş Dumlupınar kazandı

KTSYD Kupası’nı son olarak Mağusa ekibi Yonpaş Dumlupınar kazanma başarısı gösterdi. 4 Eylül 2021 tarihinde Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşmada rakibi Doğan Türk Birliği’ni 3-2 mağlup eden Yonpaş Dumlupınar kupayı tarihinde ilk kez kazanma başarısı gösterdi.

 

Basın toplantısı düzenleniyor

Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde her iki takımın teknik sorumlusu ve kaptanının yer alacağı basın toplantısı 8 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de KTSYD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Basın toplantısında karşılaşma ile ilgili detaylı bilgilerin aktarılması yanında her iki takım görüşlerini belirtecek.

 

Maçın adamını spor yazarları belirleyecek

KTSYD Kupası’nda geleneksel hale gelen “Maçın adamı” ödülünü her yıl olduğu gibi bu yıl da dernek üyeleri belirleyecek. Karşılaşmanın ardından yapılacak oylama ile en çok oyu alan isme “Maçın adamı” ödülü takdim edilecek.

 

35. kez düzenleniyor

KTSYD tarafından 1985 yılından bu yana düzenlenmeye başlayan, 1995, 1997 ve 1999 yıllarında bölgelerde de organize edilen kupa karşılaşması, 1990 ve Covid-19 pandemisi nedeniyle 2000 yılında düzenlenememişti. KTSYD Kupası’nı bugüne kadar kazanan ekipler şöyle:

ktsyd-kupasi-001.jpg

15 Eylül 1985: Küçük Kaymaklı

14 Eylül 1986 Baf Ülkü Yurdu

6 Eylül 1987: Baf Ülkü Yurdu

25 Eylül 1988: Baf Ülkü Yurdu

24 Eylül 1989: Doğan Türk Birliği

22 Eylül 1991: Baf Ülkü Yurdu

20 Eylül 1992: Doğan Türk Birliği

26 Eylül 1993: Gönyeli

25 Eylül 1994: Yalova

1 Ekim 1995: Çetinkaya, Gençler Birliği, Baf Ülkü Yurdu

27 Ekim 1996: Gönyeli

21 Ekim 1997: Lefke, Yenicami, Akıncılar

25 Ekim 1998: Mağusa Türk Gücü

23 Ekim 1999: Gönyeli, Dumlupınar, Türk Ocağı, Binatlı

8 Ekim 2000: Esentepe

30 Eylül 2001: Yenicami, Çanakkale

29 Eylül 2002: Baf Ülkü Yurdu

28 Eylül 2003: Türk Ocağı

9 Ekim 2004: Küçük Kaymaklı

2 Ekim 2005: Yenicami

23 Eylül 2007: Küçük Kaymaklı

12 Ekim 2008: Gönyeli

26 Eylül 2009: Doğan Türk Birliği

18 Eylül 2010: Doğan Türk Birliği

11 Eylül 2011: Yenicami

15 Eylül 2012: Küçük Kaymaklı

13 Eylül 2013: Yenicami

13 Eylül 2014: Küçük Kaymaklı

12 Eylül 2015: Doğan Türk Birliği

10 Eylül 2016: Binatlı

9 Eylül 2017: Küçük Kaymaklı

9 Eylül 2018: Mağusa Türk Gücü

31 Ağustos 2019: Çetinkaya

4 Eylül 2021: Yonpaş Dumlupınar

 

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