 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 106.226
  • Altın 152,260
  • Dolar 3,6305
  • Euro 4,2966
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAKP'den flaş OHAL kararı!

KTSYD Kupası'nın sahibi Çamlık Spor oldu

» »
KTSYD Kupası'nın sahibi Çamlık Spor oldu
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Voleybol Federasyonu işbirliğinde organize edilen ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu sponsorluğunda düzenlenen KTSYD Kadınlar Voleybol Kupası tamamlandı.

Finalde rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) mağlup eden Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor şampiyon oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK YENİERENKÖY’ÜN

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan KTSYD Kadınlar Voleybol Kupası’nda dün ilk olarak yarı finallerde mağlup olan Yenierenköy ile Vakıflar Spor Kulübü üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmada rakibini 25-18, 27-25- 15-25 ve 25-22’lik set sayıları sonucunda 3-1 yenen Yenierenköy kupayı üçüncü olarak tamamladı.

ŞAMPİYON ÇAMLIK SPOR

final-maci.jpg

Üçüncülük maçının ardından DAÜ ile Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor final mücadelesinde karşılaştı. Rakibini 25-14-25-19 ve 25-14’lük set sayıları sonucunda 3-0’lık skorla mağlup eden Çamlık Spor, uzun bir aradan sonra oynanan KTSYD Kadınlar Voleybol Kupası’nın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde müsabakaları yöneten hakemlere, kupaya destek verenlere ve ilk üç içerisinde yer alan ekiplere plaket, madalya ve kupaları takdim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Okçulukta seçmeler tamam11 Ekim 2017 Çarşamba 12:17
  • Tırmanmanın galibi Doğa Koyuncu oldu08 Ekim 2017 Pazar 19:25
  • KTSYD Voleybol Kupası yarın başlıyor08 Ekim 2017 Pazar 18:07
  • Dünya Ralli Şampiyornası'nda helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı08 Ekim 2017 Pazar 16:25
  • Dünya Ralli Şampiyonası'nda helikopter düştü08 Ekim 2017 Pazar 15:17
  • LTB sporcusu Fezile Işık’tan önemli başarı, gururlandık05 Ekim 2017 Perşembe 13:58
  • Önce Yenicami, Sonra G. Birliği 2-201 Ekim 2017 Pazar 17:54
  • Bankalarda çeyrek finale doğru01 Ekim 2017 Pazar 17:52
  • Çeyrek final maçları oynanıyor01 Ekim 2017 Pazar 17:50
  • Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü tesisleri törenle hizmete açıldı01 Ekim 2017 Pazar 17:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti