KTSYD Kupası'nın sahibi Çamlık Spor oldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Voleybol Federasyonu işbirliğinde organize edilen ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu sponsorluğunda düzenlenen KTSYD Kadınlar Voleybol Kupası tamamlandı.

Finalde rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) mağlup eden Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor şampiyon oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK YENİERENKÖY’ÜN

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan KTSYD Kadınlar Voleybol Kupası’nda dün ilk olarak yarı finallerde mağlup olan Yenierenköy ile Vakıflar Spor Kulübü üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmada rakibini 25-18, 27-25- 15-25 ve 25-22’lik set sayıları sonucunda 3-1 yenen Yenierenköy kupayı üçüncü olarak tamamladı.

ŞAMPİYON ÇAMLIK SPOR

Üçüncülük maçının ardından DAÜ ile Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor final mücadelesinde karşılaştı. Rakibini 25-14-25-19 ve 25-14’lük set sayıları sonucunda 3-0’lık skorla mağlup eden Çamlık Spor, uzun bir aradan sonra oynanan KTSYD Kadınlar Voleybol Kupası’nın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde müsabakaları yöneten hakemlere, kupaya destek verenlere ve ilk üç içerisinde yer alan ekiplere plaket, madalya ve kupaları takdim edildi.