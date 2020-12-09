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KTSYD Master Kupası başladı

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen “KTSYD Master Kupası” bugün (9 Aralık Çarşamba) başladı.
KTSYD Master Kupası başladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen “KTSYD Master Kupası” bugün (9 Aralık Çarşamba) başladı.

KKTF kortlarında yer alan ve Telsim’in katkılarıyla düzenlenen organizasyon öncesi KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve KTFF Başkanı Hasan Gazioğlu sporculara başarılar dileyerek kupanın başlangıç atışını yaptılar.

12-14-16 ve Büyükler kategorilerinde kadın ve erkekler olmak üzere düzenlenen ve KTSYD’nin tenis branşında KKTF ile ilk kez yaptığı organizasyon 4 gün sürecek. Kategorilerinden en iyi 8 tenisçinin mücadele ettiği kupa çeyrek final maçları ile başlarken, mücadelede final maçları 12 Aralık Cumartesi günü saat 11.00’de oynanacak. Final maçlarının ardından düzenlenecek törenle kategorilerinde dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edilecek.

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